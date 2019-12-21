Общество

В Волгограде переселенцам из аварийных домов вручают долгожданные ключи от новых квартир

Общество 21.12.2019 10:55
347 1
21.12.2019 10:55


Ключи от первых 20 квартир получили граждане из расселяемых аварийных домов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новостройки расположены в  жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах города.
Расселение проходит в рамках федерального проекта. Согласно его условиям, новая жилплощадь  закупается в домах, введенных в эксплуатацию после 2009 года.  В ноябре муниципалитет приобрел для переселенцев первые 40 двух- и трехкомнатных квартир. Они расположены в доме №1 по улице имени Токарева,  домах   №№ 3, 4, 6, 8 по улице 70-летия Победы,  а также в ЖК «Парк  Арена», в доме №40 по улице 35-ой Гвардейской дивизии.  Жилье  в новостройках предназначено для жителей домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева.  В некоторых случаях площадь новых квартир, которые  предлагает на обмен муниципалитет,  больше, чем в старых домах.  
Собственники еще 30 аварийных помещений (комнат и квартир) выбрали денежную компенсацию. Размер выплат достигает 2 миллионов рублей. До 1 сентября 2025 года  в Волгоградской области предстоит расселить 318 многоквартирных домов, 251 из них находится в Волгограде. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
21.12.2019 10:23
Общество 21.12.2019 10:23
4435 2 Обсудить

0
Далее
Общество
21.12.2019 09:02
Общество 21.12.2019 09:02
4965 12 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 19:53
Общество 20.12.2019 19:53
16763 14 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 16:19
Общество 20.12.2019 16:19
409 4 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 14:53
Общество 20.12.2019 14:53
823 6 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 14:25
Общество 20.12.2019 14:25
1049 6 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 14:25
Общество 20.12.2019 14:25
11065 32 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 11:44
Общество 20.12.2019 11:44
4954 14 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 10:34
Общество 20.12.2019 10:34
5901 18 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 09:47
Общество 20.12.2019 09:47
4118 11 Обсудить

0
Далее
Общество
20.12.2019 08:32
Общество 20.12.2019 08:32
11954 14 Обсудить

0
Далее
Общество
19.12.2019 17:16
Общество 19.12.2019 17:16
3168 8 Обсудить

0
Далее
Общество
19.12.2019 17:03
Общество 19.12.2019 17:03
1472 8 Обсудить

0
Далее
Общество
19.12.2019 14:55
Общество 19.12.2019 14:55
13329 9 Обсудить

0
Далее
Общество
19.12.2019 13:14
Общество 19.12.2019 13:14
8078 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:52
В Волгограде единороссы «благословили» будущего спикера гордумыСмотреть фотографии
11:38
Митинг, еще митинг: в Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» требуют сдачи домовСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом автобус с иностранцами врезался в КАМАЗ в тумане: четверо пострадавшихСмотреть фотографии
10:55
В Волгограде переселенцам из аварийных домов вручают долгожданные ключи от новых квартирСмотреть фотографии
10:23
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
09:02
На 2 Infiniti и 1 Nissan Patrol из гаража администрации Волгоградской области потратят 8 миллионовСмотреть фотографии
20:23
Над открытым в Волгограде памятником Сталину сразу нависла угроза демонтажаСмотреть фотографии
19:53
Учительница волжской школы уволилась после скандала с залепленными скотчем ученикамиСмотреть фотографии
18:35
Премьера «Снежной королевы» в Волгоградском молодёжном театре завершилась вручением сладких подарков зрителямСмотреть фотографии
16:20
Долой 7,8 %: в Волгоградской области снижают мусорный тарифСмотреть фотографии
16:19
В Волгоградской области покупают почти полсотни квартир для жителей аварийных домовСмотреть фотографии
16:03
Акционеры «Ростелекома» проголосовали за размещение дополнительных акцийСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде москвич ответит в суде за "игру в наперстки" с застрахованным на 4,5 млн рублей товаромСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде перед новым годом посадили пятиметровые ели и ивыСмотреть фотографии
14:42
Волгоградский полицейский в отпуске спас женщину от грабителяСмотреть фотографии
14:25
На копеечный долг волгоградского предпринимателя потратили бюджетный рубльСмотреть фотографии
14:25
Волгоградским коммунистам подпортили открытие бюста Сталину противники генералиссимусаСмотреть фотографии
13:28
Новый план: государство предлагает способ копить на пенсию добровольноСмотреть фотографии
12:38
Новый главный тренер волгоградского «Ротора» поднялся на главную высотуСмотреть фотографии
12:32
«ЕР» подарит депутатам к Новому году спикера Волгоградской гордумыСмотреть фотографии
12:21
Завершена реконструкция высоковольтных линий электропередачи в городе ЛенинскеСмотреть фотографии
11:44
Сотрудники УФСБ по Волгоградской области в свой профессиональный праздник почтили память товарищейСмотреть фотографии
11:31
Минус два миллиарда: Волгоградская область уменьшила госдолгСмотреть фотографии
11:24
В Волгоградской области на стройплощадке ветровой электростанции ждут археологовСмотреть фотографии
10:34
Волгоградцы задолжали почти полмиллиарда за тепло и водуСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский облизбирком проверил себя по заданию ЦИКСмотреть фотографии
08:32
Депутатам Волгоградской облдумы наштампуют медалейСмотреть фотографии
21:21
Экс-главный тренер волгоградского «Ротора» уехал в СибирьСмотреть фотографии
19:25
25-летнему волгоградцу грозит тяжкая статья за истязание 6-летнего пасынкаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Восточный базар, хорошие шутки и контрабанда мандаринов: о чем говорили и молчали на пресс-конференции ПутинаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 