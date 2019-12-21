Общество 21.12.2019 10:55
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21.12.2019 10:55
Ключи от первых 20 квартир получили граждане из расселяемых аварийных домов в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новостройки расположены в жилых комплексах «Колизей» и «Парк Арена» в Кировском и Советском районах города.
Расселение проходит в рамках федерального проекта. Согласно его условиям, новая жилплощадь закупается в домах, введенных в эксплуатацию после 2009 года. В ноябре муниципалитет приобрел для переселенцев первые 40 двух- и трехкомнатных квартир. Они расположены в доме №1 по улице имени Токарева, домах №№ 3, 4, 6, 8 по улице 70-летия Победы, а также в ЖК «Парк Арена», в доме №40 по улице 35-ой Гвардейской дивизии. Жилье в новостройках предназначено для жителей домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. В некоторых случаях площадь новых квартир, которые предлагает на обмен муниципалитет, больше, чем в старых домах.
Собственники еще 30 аварийных помещений (комнат и квартир) выбрали денежную компенсацию. Размер выплат достигает 2 миллионов рублей. До 1 сентября 2025 года в Волгоградской области предстоит расселить 318 многоквартирных домов, 251 из них находится в Волгограде.
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