







Жители села Барановка Камышинского района Волгоградской области обратились к общественности за помощью в решении проблемы с передачей памятника павшим в Великой Отечественной войны на баланс сельской администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», старожилы двух сел – Барановка и Петрунино – 82-летний Владимир Иванович Шерстобитов и 78-летний Геннадий Иванович Пименов – опубликовали видео с рассказом о неожиданно возникшей проблеме. По словам селян, люди собрали деньги и возвели обелиск героям войны в селе Барановка, откуда в лихие годы ушли на фронт 112 воинов. До этого в селе не было ни одного памятника защитникам Отечества. Однако чиновники Петрунинского сельского поселения отказываются ставить обелиск на баланс. Причина – в орле, установленном на верхушке памятника. Как говорят селяне, власти требуют, чтобы орел был заменен на красную звезду. Однако делать это местные жители, которые считают себя детьми войны, категорически отказываются. По их словам, орел олицетворяет свободу, силу духа казаков, потомками которых являются жители сел.

«По всей стране власти рапортуют о подъеме патриотизма, поддержке памяти предков, воинов Великой Отечественной войны, однако на местах, в глубинке происходит прямо противоположное. Мало того, что власти не выделили денег на памятник, так теперь даже не хотят взять его на баланс», - говорят селяне.

Скоро знаменательные даты – очередная годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, а там и до 9 мая недалеко. Жители хотят, чтобы вокруг памятника обустроили сквер, посадили деревья, поставили лавочки, чтобы это место стало центром притяжения в Барановке. Однако пока договориться с местными чиновниками им не удалось.