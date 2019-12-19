Орел не звезда: в Волгоградской области чиновники требуют переделать памятник героям войны, построенный на деньги селян
Общество 19.12.2019 09:27
10930 8
19.12.2019 09:27
Жители села Барановка Камышинского района Волгоградской области обратились к общественности за помощью в решении проблемы с передачей памятника павшим в Великой Отечественной войны на баланс сельской администрации. Как сообщает ИА «Высота 102», старожилы двух сел – Барановка и Петрунино – 82-летний Владимир Иванович Шерстобитов и 78-летний Геннадий Иванович Пименов – опубликовали видео с рассказом о неожиданно возникшей проблеме. По словам селян, люди собрали деньги и возвели обелиск героям войны в селе Барановка, откуда в лихие годы ушли на фронт 112 воинов. До этого в селе не было ни одного памятника защитникам Отечества. Однако чиновники Петрунинского сельского поселения отказываются ставить обелиск на баланс. Причина – в орле, установленном на верхушке памятника. Как говорят селяне, власти требуют, чтобы орел был заменен на красную звезду. Однако делать это местные жители, которые считают себя детьми войны, категорически отказываются. По их словам, орел олицетворяет свободу, силу духа казаков, потомками которых являются жители сел.
«По всей стране власти рапортуют о подъеме патриотизма, поддержке памяти предков, воинов Великой Отечественной войны, однако на местах, в глубинке происходит прямо противоположное. Мало того, что власти не выделили денег на памятник, так теперь даже не хотят взять его на баланс», - говорят селяне.
Скоро знаменательные даты – очередная годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, а там и до 9 мая недалеко. Жители хотят, чтобы вокруг памятника обустроили сквер, посадили деревья, поставили лавочки, чтобы это место стало центром притяжения в Барановке. Однако пока договориться с местными чиновниками им не удалось.
Реклама
Волгоградского военного осудили на 6 лет за гибель в ДТП двух человек19.12.2019 12:12
В Волгограде после аварии на подстанции вернули свет поселку19.12.2019 10:35
В Волжском собираются отпраздновать свадьбу за полмиллиона рублей19.12.2019 08:50
В Волгограде возвращают жизнь в обесточенный после пожара на заводе поселок18.12.2019 17:15
В Волгоградской области директора школы наказали за заболевших детей18.12.2019 15:09
В Волгограде предложили объявить амнистию для многоквартирных самостроев18.12.2019 15:05
В Волгоградской области 31 декабря будет выходным днем18.12.2019 14:43
Руководитель Волгоградского УФАС обратил внимание нового главы УФСБ на ситуацию с «ритуалкой» и попросил смелых журналистов задать вопрос Путину18.12.2019 12:54
Елки-палки! Подсчитаны траты на новогоднее убранство Волгограда18.12.2019 11:20
В Волгограде не нашлось покупателей на скандальный недострой18.12.2019 09:55
Волгоградская облдума докупает центнеры зефира и мармелада17.12.2019 17:30
РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса "Помогать просто"17.12.2019 17:13
В Волгограде на месте недавней коммунальной аварии снова закипела работа17.12.2019 16:33
В волгоградской библиотеке организуют совместный просмотр пресс-конференции Владимира Путина17.12.2019 10:56
В Волгограде снова драят «пятачок» около ГДЮЦ перед приездом губернатора17.12.2019 09:29
Реклама