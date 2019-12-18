Происшествия

В Волгограде водитель "Форд Фокуса" накопил неоплаченных штрафов на 559 тысяч рублей

Происшествия 18.12.2019 17:06
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18.12.2019 17:06


Сотрудники ДПС остановили автомобиль должника накануне в Тракторозаводском районе Волгограда по подозрению в совершении административного правонарушения. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, в ходе проверки по базам данных было установлено, что владелец "Форд Фокуса" систематически уклоняется от уплаты административных штрафов по вынесенным постановлениям о привлечении к ответственности за нарушения ПДД.
Сумма неоплаченных штрафов составила 559 тысяч рублей.
В рамках исполнительных действий судебные приставы изъяли автомашину должника для фактического исполнения погашения долга. Материалы об уклонении от уплаты штрафов направлены в суд для рассмотрения. 
ГИБДД г. Волгограда напоминает, что за неуплату штрафа в указанный срок предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Должник, не уплативший в установленный срок административный штраф, попадает под юрисдикцию судебного пристава-исполнителя.

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