В Волгограде предложили объявить амнистию для многоквартирных самостроев





Такое предложение озвучил сегодня на рабочем совещании по проблеме самовольно возводимых многоквартирных домов в Волгограде член регионального отделения ОНФ Давид Макян, сообщает ИА "Высота 102". Активист пояснил, что люди ищут жилье подешевле не от хорошей жизни.

В таких многоквартирных домах цены, как правило, ниже. Также на момент покупки нет претензий к недвижимости - покупателям выдают свидетельства государственной регистрации права собственности. Только потом они узнают, что их выселяют, а дом сносят, так как он построен на земле под индивидуальное жилищное строительство. "Предлагаю по таким объектам, которые уже построены, объявить амнистию", - заявил Макян. По его мнению, в сложное время людям надо помогать, а "не нагибать их".

"Сохранять надо, но если объект безопасный", - считает руководитель региональной инспекции государственного строительного надзора Александр Сторожук. Вал таких самостроев, по его словам, в Волгограде начали выявлять в 2014-2015 годах. Уже 43 таких дома узаконены на оснований экспертиз, судебных решений или внесений изменений в правила землепользования и застройки. "Моя позиция - любой объект, прежде всего, должен быть безопасным", - подчеркнул Сторожук.





Высказалась по этой теме и председатель областного комитета архитектуры и градостроительства Елена Прохорова. Она акцентировала внимание на ответственности застройщиков таких домов. "Наказание должно быть неотвратимым, но наказание кого? Наказание должен понести застройщик, чтоб другим было неповадно", - считает Прохорова. По ее мнению, именно застройщики лукавят и используют лазейки в законодательстве, которое, к сожалению, не совершенно и требует доработки.

Член регионального штаба ОНФ Лидия Будченко попросила привести хоть один пример, когда застройщики понесли наказание. Однако таких примеров не прозвучало. "Надо выезжать на каждый объект, контролировать лучше, - уверена Будченко. - У нас контрольных органов много и в погонах и без, а людей все равно обманывают". Высказалась активист и в отношении работы районных чиновников, которые, по ее мнению, должны "выезжать в поля". "Что, так много строек в районах ведется?", - задалась вопросом Будченко.

Заместитель прокурора Советского района Волгограда Галина Лесняк парировала, что, к примеру, в Советском районе администрация раз в месяц проводит такие объезды. Подозрительные стройки выявляются, по ним есть даже обращения в суды. "Я не согласна, что администрация бездействует", - заявила зампрокурора. По ее словам, в районе "уже 18 домов прошли через суд". Из них 16 узаконили, один снесли, а еще по одному есть вопросы. Это дом № 11 в переулке Рубиновом. Он подлежит сносу, хотя по экспертизам признан безопасным. Пока действует отсрочка исполнения решения суда по данному объекту.





По мнению уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Валерия Ростовщикова, ресурсоснабжающие организации также должны помогать выявлять такие самострои на этапе подключения объектов к ресурсам. "Вряд ли кто-то захочет покупать квартиру в доме, где нет газа и воды", - предположил Ростовщиков.

Участники совещания, среди которых были представители разных ведомств, приняли решение ужесточить по своему направлению контроль за самовольно возводимыми многоквартирными домами и другими незаконными объектами на землях ИЖС. Также решено инициировать вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство.



