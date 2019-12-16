Бюджетникам Волгограда задним числом проиндексировали зарплату

Общество 16.12.2019 18:58
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16.12.2019 18:58
Волгоградские власти приняли решение об индексации окладов и ставок заработной платы работников муниципальных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал глава Волгограда Виталий Лихачев. С 1 октября 2019 года должностные оклады будут проиндексированы в 1,043 раза. При этом размеры ставок округлят до целого рубля в сторону увеличения. Повышение зарплаты не коснется категорий работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Зарплаты бюджетникам повысят задним числом – с 1 октября 2019 года.
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