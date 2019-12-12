Общество

Генералов стало больше: новое звание присвоено начальнику Управления Росгвардии по Волгоградской области

Общество 12.12.2019 17:31
1917 3
12.12.2019 17:31


Начальнику управления Росгвардии по Волгоградской области полковнику полиции Юрию Тупикову присвоено специальное звание высшего начальствующего состава «генерал-майор полиции», сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы регуправления Росгвардии, соответствующий указ за номером 595 президент России подписал сегодня.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
12.12.2019 17:24
Общество 12.12.2019 17:24
5312 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 12:54
Общество 12.12.2019 12:54
977 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 12:38
Общество 12.12.2019 12:38
1690 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 12:01
Общество 12.12.2019 12:01
6733 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 11:10
Общество 12.12.2019 11:10
2705 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.12.2019 08:24
Общество 12.12.2019 08:24
14040 16 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 19:37
Общество 11.12.2019 19:37
3515 5 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 17:08
Общество 11.12.2019 17:08
3213 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 15:23
Общество 11.12.2019 15:23
2655 13 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 14:08
Общество 11.12.2019 14:08
4182 3 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:48
Общество 11.12.2019 11:48
18717 20 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 11:46
Общество 11.12.2019 11:46
3971 15 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 10:09
Общество 11.12.2019 10:09
1117 9 Обсудить

0
Далее
Общество
11.12.2019 09:04
Общество 11.12.2019 09:04
2953 20 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2019 17:15
Общество 10.12.2019 17:15
5598 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:31
Генералов стало больше: новое звание присвоено начальнику Управления Росгвардии по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
Жилье дорожает: плата за капремонт в Волгоградской области вырастет с нового годаСмотреть фотографии
16:53
Банк «Открытие» представил новую команду продуктовой фабрики «Открытие Инвестиции»Смотреть фотографии
16:33
Волгоградский «Красный Октябрь» присоединился к реализации нацпроекта по труду и занятостиСмотреть фотографии
16:22
«МегаФон», «Ростелеком», «Вымпелком» и МТС подписали договор о совместной работе в 5GСмотреть фотографии
16:15
Волгоградских предпринимателей просят поторопиться с уплатой страховых взносовСмотреть фотографии
15:49
Новый начальник УФСБ пришел в администрацию Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
15:34
В Волгограде за неделю цена на солярку выросла почти на 1 рубльСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде продают автомобильную дорогуСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде насильник-беглец пытался уйти от полиции через окноСмотреть фотографии
13:41
Власти Волгоградской области во имя науки и роста экономики готовы пожертвовать 50 млн рублейСмотреть фотографии
12:54
Пассажирам перевернувшегося в Волгоградской области автобуса пообещали до 2 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:38
«Мы детей не морозили!»: глава района в Волгоградской области назвал причину закрытия школы на карантинСмотреть фотографии
12:28
СК ищет свидетелей гибели рабочего на Мамаевом кургане в Волгограде (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
12:09
Президент назначил нового начальника УФСБ по Волгоградской области Смотреть фотографии
12:01
Жительница Волжского взыскала с больницы полмиллиона за смерть супругаСмотреть фотографии
11:50
Роскомнадзор предупреждает о мошенниках на сайтах с билетами на новогодние елкиСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде врача и медсестру осудили за "продажу" справок 22 водителямСмотреть фотографии
11:15
АО «КАУСТИК» - победитель 5-й Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»Смотреть фотографии
11:12
«Нельзя обманывать весь мир»: олимпийский чемпион из Волгограда Денис Панкратов высказался о допинговом скандалеСмотреть фотографии
11:10
В замерзающей сельской школе в Волгоградской области массово заболели детиСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде руководитель спортивной федерации попался на махинациях с бюджетными деньгамиСмотреть фотографии
10:06
Когда можно выбрать награду за смелостьСмотреть фотографии
09:10
Компания «ВОЛМА» представила свои достижения на международном уровнеСмотреть фотографии
08:24
«Это была воспитательная беседа»: в Калининграде объяснили историю со снежинками и бывшим волгоградским полицейскимСмотреть фотографииCмотреть видео
08:10
Один день в истории Сталинградской битвы, о котором мало кто из волгоградцев знаетСмотреть фотографии
19:37
Военнослужащих Волгограда побаловали традиционной русской кухнейСмотреть фотографии
16:43
Волгоградским бизнесменам напомнили о дисквалификации за неуплату налоговСмотреть фотографии
16:07
«Вас хотят хакнуть»: в Волгоградской области число посягательств на содержимое банковских карт стремительно растет Смотреть фотографии
15:23
Глав районов и городов Волгоградской области снимут на видео для губернатораСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 