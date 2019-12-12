Генералов стало больше: новое звание присвоено начальнику Управления Росгвардии по Волгоградской области
Общество 12.12.2019 17:31
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12.12.2019 17:31
Начальнику управления Росгвардии по Волгоградской области полковнику полиции Юрию Тупикову присвоено специальное звание высшего начальствующего состава «генерал-майор полиции», сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы регуправления Росгвардии, соответствующий указ за номером 595 президент России подписал сегодня.
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