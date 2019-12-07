









«На меня напала домашняя собака, а не бездомная», - на это важное обстоятельство просит обратить внимание волгоградка Наталья Чурсина, которая лишилась пальца после трагической встречи с алабаем. Как рассказала ИА «Высота 102» Наталья, ее тревожит агрессия по отношению к бездомным животным, которая была высказана на страницах форума информагентства. «Я не хочу, чтобы пострадали невинные животные, я имею в виду бездомных собак, которые живут на улице Рионской, где на меня напал домашний алабай. Эти собаки в большинстве чипированные, есть кобель Гриша, который без метки. Его могут спутать с той собакой, которая на меня напала. Но он очень добрый, пожалуйста, не причините вреда животным, которые ни в чем не виноваты», - попросила Наталья.

Наталья сама некоторое время назад взяла бездомную собаку, которой алабай разорвал живот. «Я переживаю, что прошло уже несколько дней, а до сих пор неизвестно, нашли ли того алабая, который откусил мне палец и едва не убил мою собаку. Под угрозой – другие люди, дети, пока опасность существует, я прошу волгоградцев сохранять осторожность. Домашний алабай нападает сразу, будьте аккуратны», - сказала Наталья.

Напомним, 4 декабря на улице Рионской большая собака с ошейником набросилась на Наталью Чурсину и ее домашнюю собаку. Наталья лишилась пальца, ее питомец Мотя перенес тяжелую операцию. В больнице №25, где сейчас лежит Наталья, проходит лечение еще одна пострадавшая после нападения агрессивного животного. Также известно, что алабай покусал другую женщину и мужчину. До сих пор Наталью Чурсину не опросили полицейские по поводу произошедшего.



