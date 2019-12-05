Общество

Первые пошли: в Волгограде жителям аварийных домов показали новые квартиры

Общество 05.12.2019 14:28
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05.12.2019 14:28


Первые договоры мены жилья подписаны между муниципалитетом Волгограда и собственниками жилых помещений в расселяемых аварийных домах. Оформление документов началось сразу после осмотра волгоградцами своих будущих квартир. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Жители аварийных домов побывали в квартирах, которые городские власти приобрели для них в новостройках жилого комплекса «Колизей». Волгоградцы познакомились с месторасположением и планировкой двухкомнатных квартир, оценили благоустройство дворовых территорий. 
Большая часть квартир в новостройках по улице 70-летия Победы уже заселены. Дома расположены в динамично развивающейся части  Кировского района, здесь есть новый детский сад, детские площадки, оборудованы зоны отдыха и досуга, работают фитнес-клубы и крупные сетевые магазины. 
В рамках первого этапа региональной адресной программы переселения из аварийного жилья, созданной для выполнения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,  муниципалитет уже приобрел 40 квартир. Они  расположены  в  ЖК «Колизей», в доме №1 по улице имени старшего лейтенанта Токарева,  домах   №№ 3, 4, 6, 8 по улице 70-летия Победы,  а также в ЖК «Парк  Арена», в доме №40 по улице 35-ой Гвардейской дивизии.  Новое жилье  предназначено для жителей домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. По условиям программы, собственникам аварийного жилья предлагается на выбор  получить за него денежную компенсацию  или  другую жилплощадь. С теми, кто проживает в расселяемых домах на условиях соцнайма,  заключаются новые договоры. 
В ряде случаев новое жилье, предлагаемое на обмен администрацией Волгограда,  превосходит по площади аварийные помещения, находящиеся в собственности горожан. Так, например, у одной из семей, владеющей квартирой в доме №6 по улице Вучетича, площадь новой двухкомнатной квартиры больше почти на 10 квадратных метров прежней квартиры и составляет порядка 55 квадратных метров. Размер самых больших трехкомнатных квартир превышает 74 квадратных метра.
Ранее муниципалитет уже выплатил первые денежные компенсации  владельцам помещений в аварийных домах, которые выбрали такой вариант. Ее размер в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты,  за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного не в аварийных, а в технически исправных домах. Так, например, размер одной из уже произведенных компенсаций за жилое помещение превысил 2 миллиона рублей.
Напомним, что согласно первому этапу программы, намеченному на 2019-2020 годы, в Волгограде власти расселят 21 аварийный дом.  Для их жильцов администрация города продолжает закупать одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. В связи с тем, что для обеспечения жильем разных категорий граждан в текущем году в регионе уже было приобретено большое количество квартир, в том числе однокомнатных,  условия новых аукционов предусматривают отсрочку по передаче жилья городу. Данная мера позволяет расширить круг потенциальных участников конкурсных процедур за счет застройщиков новых домов, которые будут сданы в эксплуатацию в  следующем году.  Всего   на территории региона до 1 сентября 2025 года предстоит расселить 318 многоквартирных домов, в которых проживают около 10 тысяч человек. В областном центре расселению подлежит 251 многоквартирный дом.
Фото сайта ЖК "Колизей".

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