



Не бояться признавать старое жилье аварийным открыто призвали сегодня чиновников Волгоградской области . С таким очевидным, только на первый взгляд, заявлением сегодня выступила Валентина Гречина – экс-замгубернатора по строительству и ЖКХ, а ныне председатель профильного комитета в облдуме. В сердцах представителей муниципалитетов каждое слово депутата отозвалось особенным образом. Никто из выступавших на круглом столе в парламенте не отрицал, что для чиновников тема аварийного жилья болезненна. Ведь с признанием каждого нового старого дома ветхим – список жильцов к расселению стремительно растет, чего не скажешь о реальных шансах к воплощению этих мечт. Сейчас в регионе при помощи федерального центра расселяют дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 годы.





На «кровоточащую мозоль» первым из участников совещания наступил гендиректор областного фонда капремонта. Алексей Конотопкин заявил о нерациональной трате денег, которые идут на капремонт старого жилья, которое уже после выполненных работ признается аварийным. На что регоператору, кстати, указывала и прокуратура. То есть, выходит, что в Волгоградской области такие вопиющие факты имели место быть.

«Из 11 тысяч жилых домов, которые числятся в областной программе капремонта, порядка 10% имеют износ более 70%. Проектные организации говорили о нецелесообразности ремонта таких зданий. Но органы местного самоуправления стоят на своем. Мы, конечно, причины понимаем…», - в голосе господина Конотопкина слышались нотки оправдания тех, на кого ему приходилось нападать.





Тем не менее, гендиректор регоператора сумел взять себя в руки и твердо заявить о том, что фонд испытывает сопротивление со стороны местных властей в щекотливом вопросе. По инициативе фонда, продолжал Конотопкин, в перечень работ по капремонту в прошлом году включили дорогостоящую процедуру – инструментальное обследование фундаментов и конструкций домов. Местным властям такие траты зачастую не по зубам. Впрочем, это и козырь в руках чиновников, которые нередко ссылаются на невозможность признать дом аварийным без такого заключения.

Фонд капремонта, как с гордостью произнес Алексей Конотопкин, освободил местные власти от этой обязанности. Проведенные обследования показали, что 24 дома проще снести, чем отремонтировать. По каким-то зданиям чиновники дали добро на будущее расселение жильцов, по другим – стойко держат оборону.

«Органы местного самоуправления ищут возможность не признавать их аварийными. На сегодняшний день ситуация не разрешена с Камышином. Администрация пока решение не приняла. Есть власти, которые идут навстречу. Это Фролово, Котово. В остальных пока вопрос буксует», - раскрыл детали Алексей Конотопкин.





Модератор дискуссии Валентина Гречина в стороне от животрепещущей темы не осталась. Она произнесла пламенную речь, озвучив, казалось бы, простые и логичные, но одновременно невероятные мысли. Бывший вице-губернатор напомнила коллегам (а в зале было немало представителей муниципалитетов) «о принципе разумности и целесообразности».

«Если мы сделали кровлю и фасад, то это не значит, что мы спасли деревянные перекрытия, прогнившие лестницы. Не надо отвлекать средства от нормальных домов. Мы никогда не окупим вложения и не спасем дом. Если есть заключение специализированной организации, не надо здесь бояться. Если дом спасти нельзя, то давайте признавать это. Не надо бояться, что программа закончится. Она будет продляться, и вопросы по расселению граждан будут решаться. Отсутствие средств участвовать в программе расселения у муниципалитетов не должно быть препятствием для признания дома аварийным», - провозгласила «слуга народа».



