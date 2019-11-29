Общество

«Вот оно – счастье»: В Волгоградской области прибавят пенсии на 900 рублей

Общество 29.11.2019 08:30
4444 6
29.11.2019 08:30


С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пожилых граждан в Волгоградской области увеличатся на 6,6%. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении РФР,  индексация выплат окажется выше уровня инфляции. В результате, средний размер страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты в 2020 году составит 14 530 рублей.
В отделении ПФР отметили, что прибавка будет зависеть от размера страховой пенсии конкретного пенсионера. В среднем, прибавка составит 900 рублей. Радостное известие коснется 600 тысяч неработающих пенсионеров региона.
Согласно данным Волгоградстата, номинальная среднемесячная начисленная зарплата  в регионе составляет 31764 рубля. Реальные доходы жителей региона за январь-октябрь текущего года снизились на 1,3%.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Новый сайт МеталлТехСнаб

Все операции с коммерческой недвижимостью

Общество
29.11.2019 10:29
Общество 29.11.2019 10:29
99 Обсудить

0
Далее
Общество
29.11.2019 09:35
Общество 29.11.2019 09:35
466 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 17:35
Общество 28.11.2019 17:35
2805 9 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 17:23
Общество 28.11.2019 17:23
2542 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 16:06
Общество 28.11.2019 16:06
2030 1 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 14:53
Общество 28.11.2019 14:53
38044 36 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 14:47
Общество 28.11.2019 14:47
18775 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 12:54
Общество 28.11.2019 12:54
9505 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 11:19
Общество 28.11.2019 11:19
3598 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 11:04
Общество 28.11.2019 11:04
9082 31 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 09:35
Общество 28.11.2019 09:35
9382 8 Обсудить

0
Далее
Общество
28.11.2019 09:04
Общество 28.11.2019 09:04
910 3 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 20:32
Общество 27.11.2019 20:32
5224 16 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 18:37
Общество 27.11.2019 18:37
2643 8 Обсудить

0
Далее
Общество
27.11.2019 18:13
Общество 27.11.2019 18:13
13903 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:29
Густой туман окутал трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сокСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде коммунальщики борются с последствиями первого в сезоне ледяного дождяСмотреть фотографии
09:02
Страховой представитель - менеджер здоровья и ваш помощникСмотреть фотографии
08:30
«Вот оно – счастье»: В Волгоградской области прибавят пенсии на 900 рублейСмотреть фотографии
21:15
В Волгоградской области растет смертность от онкологииСмотреть фотографии
19:10
В Волгограде горит дом в цыганском поселкеСмотреть фотографии
18:18
Губернатору Волгоградской области предрекли столкновение со страхом местных элитСмотреть фотографии
17:35
"Заречный" не "Зарядье": в Волгоградской области ищут подрядчика по благоустройству парка за 73 млн рублейСмотреть фотографии
17:23
В Волгограде Волга «заходит в берега»Смотреть фотографии
16:22
В Волгограде после скандала с увольнением тренера боксеров-чемпионов приняли на работуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Роскомнадзор рассказал о кошмарах «черной пятницы»Смотреть фотографии
14:53
В Волгограде чиновники заблудились в «Сосновом бору»Смотреть фотографии
14:47
"Настю должны были прооперировать завтра": Михаил Каабак об истории болезни умершей девочки из Волгограда Смотреть фотографии
12:54
Список дорог в Волгограде, куда в 2020 году придет большой ремонтСмотреть фотографии
12:26
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»Смотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде студент воровал бензин с чужих авто для заправки отцовского подаркаСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде жильцы аварийных домов продают мэрии свое ветхое жильеСмотреть фотографии
11:04
Парк в приоритете: губернатор Волгоградской области провел утро «на районе»Смотреть фотографии
10:33
Пропавшего без вести омского подростка нашли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде ПФР незаконно отказал участнику войны в пособии к 9 маяСмотреть фотографии
09:27
Заложники системы: маленькая пациентка уволенного трансплантолога Каабака умерла в Волгограде Смотреть фотографии
09:04
Реконструкторов волгоградского ГДЮЦа наградили госпремиейСмотреть фотографии
09:01
Волгоградец Рохус Шох назначен советником президента РФС Александра ДюковаСмотреть фотографии
08:00
«Агентство Больших Возможностей» - о церемонии награждения победителей юбилейного конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:32
Жителей общаги в Красноармейском районе Волгограда истязают ледяным душемСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Подозреваемый в краже ранил ножом участкового в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:37
Мэр Волжского в Китае мечтает о канатной дороге до ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Фундамент под угрозой: в Волгограде суд признал опасным подвал сталинки после перестройкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 