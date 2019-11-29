Общество 29.11.2019 08:30
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29.11.2019 08:30
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пожилых граждан в Волгоградской области увеличатся на 6,6%. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении РФР, индексация выплат окажется выше уровня инфляции. В результате, средний размер страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты в 2020 году составит 14 530 рублей.
В отделении ПФР отметили, что прибавка будет зависеть от размера страховой пенсии конкретного пенсионера. В среднем, прибавка составит 900 рублей. Радостное известие коснется 600 тысяч неработающих пенсионеров региона.
Согласно данным Волгоградстата, номинальная среднемесячная начисленная зарплата в регионе составляет 31764 рубля. Реальные доходы жителей региона за январь-октябрь текущего года снизились на 1,3%.
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