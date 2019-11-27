Мэр Волжского в Китае мечтает о канатной дороге до Волгограда





Делегация Волжского сейчас находится с официальным визитом в Китае. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщается на сайте администрации городского округа. Цель поездки в далекую страну - укрепить связи, наладить сотрудничество с потенциальными инвесторами, а также приблизиться к цели "установления активного взаимодействия" в области торгово-экономических связей и туризма. Интересно, что среди возможных международных проектов называется строительство канатной дороги протяженностью 15 км, которая свяжет Волжский с центром Волгограда. Эта мечта, пожалуй, может возглавить топ региональных "проектов мечты". В Китай с официальным визитом за бюджетный счет Игорь Воронин полетел не один. В составе делегации также его заместитель Сергей Аксёнов, помощник Дмитрий Григоров и несколько бизнесменов.