Общество 23.11.2019 15:46
5258 0
23.11.2019 15:46
Жалобы жителей Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области на недобросовестного предпринимателя привели к лишению выданного ему свидетельства на осуществление перевозок по скандальному маршруту №138т. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску комитета транспорта и дорожного хозяйства. Чиновники начали проверку работы маршрута №138а «Городище – поселок Вторая Пятилетка» после жалоб инициативной группы жителей Краснослободска на нехватку автобусов. Глава Среднеахтубинского района, которым на тот момент был Геннадий Шевцов, также отправил обращение в комитет, утверждая, что вместо предусмотренных расписанием 24 транспортных средств на линию выходит всего 6 машин. Чиновники однажды провели «контрольную закупку» и выяснили, что в день проверки, действительно, на маршруте работали едва ли не вдвое меньше микроавтобусов, чем требовалось. К тому же выяснилось, что предприниматель Мамедов Сафар Джафар оглы не выполняет обязательное требования предоставления в региональную информационную систему навигации информацию о месте нахождения транспортных средств. В ГКУ «Безопасный город» заявили также, что маршрут №138а не внесен в электронный реестр маршрутов Волгоградской области, а Мамедов не высылает в учреждение акты замера протяженности маршрута. Поэтому отследить выполнение расписания в «Безопасном городе» не смогли. Комитет посчитал допущенные нарушения предпринимателем как грубые и инициировал иск в суд. При этом на судебном заседании перевозчик пытался доказать, что маршрут не пользуется спросом со стороны пассажиров, а автобусы заполнены только в утренние и вечерние часы. В результате, посетовал предприниматель, он работает себе в убыток. Впрочем, данное обстоятельство не является основанием для самовольного изменения количества выполняемых рейсов, констатировал суд. В итоге было принято решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №138а, выданного предпринимателю Мамедову. Решение суда может быть обжаловано.
Напомним, жители Краснослободска неоднократно жаловались на проблемы с маршруткой №138т. Причем эти проблемы не исчезли и после того, как летом здесь сменился перевозчик и работать на маршруте стал предприниматель Мамедов.
Реклама
Волгоградская служба по управлению "стихией" стала лучшей в России23.11.2019 11:10
Мост через плотину Волжской ГЭС ждет новый ремонт23.11.2019 09:31
Чиновники Волгоградской области заказали охрану за 18 миллионов рублей22.11.2019 20:32
Телемедицина появилась в аптеках22.11.2019 13:31
В этом году в Волгоградской области почти тысяча человек заразились СПИДом22.11.2019 12:55
Волгоградский наркодиспансер "отретушируют" перед выдачей новых справок о медосмотре22.11.2019 12:43
В Волгоградской области браконьера вычислили по фото в соцсети22.11.2019 11:05
В Волгограде рядом с УФСБ несет дозор странный человек22.11.2019 10:57
Депутаты Госдумы РФ выводят репетиторов и «мужей на час» из Волгоградской области на чистую воду22.11.2019 09:29
В Минздраве РФ нашли крайнего в скандале с новыми правилами медосмотра22.11.2019 08:30
Закупку услуг сотовой связи для чиновников Волгоградской области посчитали «мутной»21.11.2019 20:47
"В связи с обеспокоенностью граждан": Минздрав РФ отложил введение новых правил медосмотра для водителей21.11.2019 15:50
"Всех не примем": волгоградцы штурмуют кабинеты наркологов в последний день перед подорожанием справок21.11.2019 12:30
Долой "зарплатное рабство": УФАС предупредило глав районов Волгоградской области21.11.2019 11:18
В хуторе Волгоградской области разрушенное почтовое отделение отключили от отопления21.11.2019 08:52
Реклама