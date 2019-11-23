Общество

Жители Волгоградской области убрали экономного перевозчика с маршрута

Общество 23.11.2019 15:46
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23.11.2019 15:46


Жалобы жителей Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области на недобросовестного предпринимателя  привели к лишению выданного ему свидетельства на осуществление перевозок по скандальному маршруту №138т. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение принял арбитражный суд Волгоградской области по иску комитета транспорта и дорожного хозяйства. Чиновники начали проверку работы маршрута №138а «Городище – поселок Вторая Пятилетка» после жалоб инициативной группы жителей Краснослободска на нехватку автобусов. Глава Среднеахтубинского района, которым на тот момент был Геннадий Шевцов, также отправил обращение в комитет, утверждая, что вместо предусмотренных расписанием 24 транспортных средств на линию выходит всего 6 машин. Чиновники однажды провели «контрольную закупку» и выяснили, что в день проверки, действительно, на маршруте работали  едва ли не вдвое меньше микроавтобусов, чем требовалось. К тому же выяснилось, что предприниматель Мамедов Сафар Джафар оглы не выполняет обязательное требования предоставления в региональную информационную систему навигации информацию о месте нахождения транспортных средств. В ГКУ «Безопасный город» заявили также, что маршрут №138а не внесен в электронный реестр маршрутов Волгоградской области, а Мамедов не высылает в учреждение акты замера протяженности маршрута. Поэтому отследить выполнение расписания в «Безопасном городе» не смогли. Комитет посчитал допущенные нарушения предпринимателем как грубые и инициировал иск в суд. При этом на судебном заседании перевозчик пытался доказать, что маршрут не пользуется спросом со стороны пассажиров, а автобусы заполнены только в утренние и вечерние часы. В результате, посетовал предприниматель, он работает себе в убыток. Впрочем, данное обстоятельство не является основанием для самовольного изменения количества выполняемых рейсов, констатировал суд. В итоге было принято решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №138а, выданного предпринимателю Мамедову. Решение суда может быть обжаловано. 
Напомним, жители Краснослободска неоднократно жаловались на проблемы с маршруткой №138т. Причем эти проблемы не исчезли и после того, как летом здесь сменился перевозчик и работать на маршруте стал предприниматель Мамедов. 

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