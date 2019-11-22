Общество 22.11.2019 12:55
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22.11.2019 12:55
За десять месяцев этого года в регионе выявлено 909 человек, заразившихся ВИЧ-инфекцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, из них жители Волгоградской области – 771 человек. Всего в регионе зарегистрировано более 15 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека. В России каждый час заражается СПИДом 10 человек.
Напомним, 1 декабря отмечается международный день борьбы со СПИДом. С 25 ноября в Волгоградской области работать тематическая горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции:
в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области: (8-8442)-24-36-43;
в ГБУЗ "Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями": (8-8442) -72-38-45;
можно воспользоваться через интернет сайтом Роспотребнадзора СТОПВИЧСПИД.РФ и о-spide.ru, а также телефоном Единого Консультационного центра Роспотребнадзора (8-800-555-49-43);
в консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»: 8(8442) 37-47-38 и 8(8442) 37-47-09.
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