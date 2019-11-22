Волгоградский наркодиспансер "отретушируют" перед выдачей новых справок о медосмотре





Около 7,4 миллиона рублей выделено на ремонт помещений, поврежденных после пожара в областном наркологическом диспансере. Как сообщает ИА «Высота 102», медучреждение ищет подрядчика, который приведет в порядок кабинеты на втором этаже, а также системы электроснабжения и пожарной сигнализации. Напомним, пожар в наркодиспансере на ул. Дегтярева, 8 произошел 13 сентября. Пациентов и медперсонал пришлось эвакуировать. Как потом выяснилось, огонь вспыхнул в комнате досуга на четвертом этаже здания, вероятно, из-за чьей-то неосторожности или халатности.

Капитальный ремонт должен закончиться к концу марта. А с 1 июля, напомним, в России начинают действовать новые правила выдачи медсправок для водителей, которые изначально должны быть внедрены сегодня. В последние дни перед часом "икс" желающие получить эти справки по старой цене "атаковали" в том числе и наркологический диспансер.