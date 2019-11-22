Общество

В Минздраве РФ нашли крайнего в скандале с новыми правилами медосмотра

Общество 22.11.2019 08:30
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22.11.2019 08:30


Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России. Об этом сообщает ИА «Высота 102», рассказали федеральные  СМИ. Известно, что Клименко написала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей. 
Напомним, накануне стало известно о том, что Минздрав РФ отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей до 1 июля 2020 года «в связи с обеспокоенностью граждан». Перед этим президент Владимир Путин назвал нововведение «чушью» и удивился, что за справку некоторым придется платить половину своей зарплаты. 
Напомним, в последние дни в наркодиспансеры всех городов России, в том числе и в Волгограде, выстроились огромные очереди из водителей, которые хотели получить справку по старой цене. В Казани в такой очереди умер 73-летний мужчина.  В Волгограде стоимость справки с сегодняшнего дня должна была возрасти от 463 рублей до 5300 рублей. 
Между тем, пока неизвестно, какая цена справки будет с 1 июля. По некоторым данным, снижать стоимость медосмотра не собираются. 

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