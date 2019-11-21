Происшествия

В Волгограде загорелся торговый павильон на рынке "Олимпия"

Происшествия 21.11.2019 09:32
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21.11.2019 09:32



Сегодня около 9 утра на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в районе рынка на улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", на место прибыли пожарные ФПС 1 отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области. Выяснилось, что горит кровля одного из торговых павильонов на рынке "Олимпия", принадлежащему Николаю Чувальскому - бывшему депутату областной думы. Пожар был локализован около 9.30 утра. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Площадь возгорания составила примерно 200 кв.м.


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