В Волгоградской области водитель чудом выбрался из провалившейся под лед машины, убегая от полиции. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, поздним вечером 14 марта в полицию поступило сообщение, что в станице Филоновской водитель автомашины «Нива» нарушает правила дорожного движения. На место был направлен экипаж Госавтоинспекции.
Правоохранители вышли на след подозрительной машины, однако водитель не остановился на требования полицейских и попытался скрыться.
При преследовании нарушитель выехал на лёд реки Бузулук, где машина провалилась и ушла на одно. Однако водителю удалось выбраться и скрыться с места происшествия.
- Его личность установлена. Приняты меры к его задержанию,
- пояснили в главке.
Уже организованы мероприятия по подъему автомобиля из реки.
Фото Новоаннинский сегодня t.me