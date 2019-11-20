Общество

В Волжском в феврале приступят к ремонту дорог почти на полмиллиарда рублей

Общество 20.11.2019 09:01
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20.11.2019 09:01


В Волжском  Волгоградской области  готовятся к очередному этапу дорожного ремонта. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзакупок комбинат благоустройства разместил извещение о поиске подрядчиков на капитальную реконструкцию  семи магистралей с начальной стоимостью контракта в 447 миллионов рублей. Планируется привести в порядок улицы 40 лет Победы, Химиков, Коммунистическую, Карла Маркса, Мечникова, Мира и Молодежную. Начало работ, согласно размещенной технической документации, - 1 февраля 2020 года, и уже к концу июля дороги должны быть отремонтированы. Большую часть средств на дорожный ремонт в Волжском выделена из федерального бюджета – 315 миллионов рублей, остальное – это деньги областной казны. Определен срок гарантии на новые магистрали – 4 года. 

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