



Сегодня губернатор Волгоградской области начал свой рабочий день в сквере имени Александры Пахмутовой. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, накануне здесь установили скульптуру нашей прославленной землячки. Торжественное открытие состоится сегодня после обеда.

Автор композиции «Девочка с аккордеоном» - известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. В скульптуре запечатлен образ юной Александры Пахмутовой, которая играет на аккордеоне. Сейчас заканчивается обустройство сквера. Подрядчик ведет монтаж поливочного водопровода, камер видеонаблюдения, установку фонарей и лавочек. По завершении работ склон украсят порядка двух тысяч деревьев и кустарников, тысячи цветов. Для удобства гуляющих предусмотрен переход через детскую железную дорогу на территорию интерактивного музея «Россия — моя история».

Недавно Александру Пахмутову, отметившую 90-летие, президент России Владимир Путин наградил орденом Андрея Первозванного за ее заслуги перед страной.

Фото с официального сайта администрации Волгоградской области