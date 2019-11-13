Общество

В «Семейном разговоре» поучаствовали сотни волжан

Общество 13.11.2019 11:29
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13.11.2019 11:29


Более 500 волжан пришли в ДК «ОКТЯБРЬ» на состоявшуюся накануне открытую лекцию в рамках национального социального проекта «Семейный разговор». Как сообщает ИА «Высота 102», разговор здесь шел о формировании доверительных отношений в семье и работе с подростками.
Провести лекцию с родителями о непростом подростковом периоде приехали Татьяна Лазарева -  теле- и радиоведущая, актриса, мать троих детей, дважды лауреат телевизионной премии «ТЭФИ», член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание» и Вероника Петрова – врач, психолог, обучающий психотерапевт сертифицированный венским институтом ОКИДс, преподаватель российско-австрийского проекта по интегративной психотерапии детей и подростков, супервизор, член совета директоров института психологии  психотерапии детей и подростков "Генезис", ведущая онлайн проекта «Подросток и родитель».

Искренний, честный диалог между родителями и детьми – основа счастливой и крепкой семьи. Исследования показали, что в тех семьях, где родители сохраняют доверие и уважение к своему ребенку, подростки быстрее формируют навыки саморегуляции и адекватного социального поведения. Такие подростки легче переживают неудачи и эмоциональные трудности своего возраста, они легче справляются со стрессовыми ситуациями, быстрее находят друзей, быстро адаптируются в новом коллективе и к новым задачам. 

 «Тема воспитания и отношений в семье – тонкая, сложная, бесконечно интересная. И часто кажется, что мы, родители, постоянно опаздываем или что-то делаем не так, – отметила Татьяна Лазарева. – Пытаясь быть идеальными и правильными родителями, мы можем забывать, что наша любовь, честность и уважение по отношению к детям – фундамент счастливой семьи».
Сочетание доверия, понимания и ясных границ создает условия для развития жизненных навыков подростка и является наиболее конструктивным стилем коммуникации.
«Ребенок чувствует, что в него верят, его начинания понимают, принимают и поддерживают, – подчеркнула Вероника Петрова. - В этом случае наши дети всегда будут готовы к преодолению трудностей, научатся себя организовывать, рассуждать и управлять своими эмоциями. А это – основа того, чтобы чувствовать себя хорошо таким, какой ты есть, и преуспевать в жизни».
В городском округе – город Волжский Волгоградской области программа «Семейный разговор» реализуется при поддержке Администрации города, Союза российских пивоваров и компании AB InBev Efes. Первый семинар в рамках «Семейного разговора» в нашем регионе прошел в апреле 2015 года. Кроме тренингов и информационных материалов на семинаре были продемонстрированы различные организационные формы работы и методики. В период 2016 – 2018 гг. были проведены еще три обучающих модуля программы по внедрению методик в деятельность педагогов-психологов. 
В рамках открытой лекции ведущие и участники обсудили ключевые темы, связанные с взаимоотношениями в семье, подробно разобрали типы кризисов, с которыми сталкивается подросток, методы оказания помощи и профилактики зависимостей в семьях, поговорили о том, как поддерживать самостоятельность и ответственность за собственный выбор, оставаясь внимательными и полезными ребенку. 
«Выстраивание добрых отношений в семье – дело непростое и ответственное. Необходимо научиться дарить любовь близким, принимать их достоинства и недостатки. Важно вовремя сформировать надежные доверительные отношения с ребенком, учиться всегда и во всем находить компромиссы. «Семейный разговор» как раз об этом»,– отмечает исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь  Гайдым.
Фото Дмитрий Блохин

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