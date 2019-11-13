Общество 13.11.2019 09:04
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13.11.2019 09:04
Депутаты Волгоградской облдумы теперь обзаводятся новыми автомобилями. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о покупке пяти черных седанов с автоматической коробкой передач опубликовано на сайте госзаказов. Максимальная стоимость контракта – почти 10 миллионов рублей. Основные требования к автомобилям касаются безопасности и комфорта водителя и пассажиров. В частности, в машинах должна присутствовать конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи, система контроля усталости водителя, устройство вызова оперативных экстренных служб. В салоне должен быть подогрев передних сидений и руля, а сиденья обиты кожей.
Напомним, недавно Волгоградская облдума закупила комплект новой мебели из почти сотни наименований, в том числе шкафы, кресла для руководителей, тумбочки, столы и т.д. Это обошлось бюджету области в 2 миллиона 646 тысяч 557 рублей. Причем в ходе торгов начальная стоимость контракта не была снижена ни на копейку.
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