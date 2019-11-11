В Волгограде строители новой дороги попали в сети

Общество 11.11.2019 15:36
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11.11.2019 15:36
Неучтенные сети осложнили строительство новой дороги – продолжения улицы Хорошева от бульвара 30-летия Победы. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, на сегодняшний момент собственники сетей установлены, коммуникации перестраиваются. Работы по выносу из зоны строительства подземных сетей инженерно-технического обеспечения выполняет муниципальное предприятие «Северное». Вместе с тем сразу на двух участках продолжается строительство дороги – на одном рабочие формируют дорожное «корыто», на другом ведется завершающий этап – укладка асфальтобетона. Протяженность нового объекта уличной сети составит свыше 770 метров, также рядом с проезжей частью появится пешеходная инфраструктура и велодорожки.
Общая площадь нового объекта улично-дорожной сети составит свыше 17 тысяч квадратных метров, он будет включать, наряду с проезжей частью, удобные тротуары и велодорожки. Ранее на всем протяжении строящегося проезда была смонтирована система ливневой канализации протяженностью свыше 1,3 километра. Кроме того, в рамках строительства ведутся работы по устройству двух локальных очистных сооружений, которые позволят очистить осадочные и талые воды, стекающие в систему водоотвода, от песка и мусора.
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