МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

Телеком 11.11.2019 15:47 Новости компаний
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11.11.2019 15:47 Новости компаний
Запуск онлайн-площадки МегаФона на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ритейлеры всего мира. В стартовой линейке магазина МегаФона — продукция Apple, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Магазин МегаФона доступен по адресу megafon.ru.aliexpress.com. Ко дню распродаж 11 ноября на площадке представлен ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах. Таким образом, МегаФон стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall. В дни распродажи продукция в магазине МегаФона будет представлена со скидкой от Tmall. Так, модель iPhone XR 64 Gb будет доступна за 42 490 руб. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером МегаФон Ритейл. В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.
Электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на AliExpress Россия (4,5 млн в месяц, показатель растет более чем на 10% год к году). Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% - в количественном выражении год к году.
«Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом МегаФон в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress», — отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«Участие МегаФона во «Всемирном Дне шопинга» с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple», — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.
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