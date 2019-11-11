



Первые качели в форме больших светодиодных колец с неоновой подсветкой установят в ближайшие дни на нижней аллее Центральной набережной около музыкального театра. Сейчас специалисты начали бетонировать металлоконструкции будущих арт-объектов, а также монтировать коммуникации. Работы выполняются за счет внебюджетных средств, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.





Конструкции выполнены из металла и специального пластика, устойчивого к воздействию внешней среды. Дизайн качелей был подобран таким образом, чтобы новые арт-объекты органично вписались в единый стиль обновленной набережной. Всего специалисты ООО «ТД Грасс» установят десять качелей.

Качели нестандартной овальной формы станут еще одним арт-объектом, появившемся в последнее время в парке – весной этого года на площадке у плоскостного фонтана установлены деревянные садовые качели, пользующиеся большой популярностью у волгоградцев, оформлен декоративный пруд с мостом, завезены парковые диваны необычной прямоугольной формы. Специалисты также восстановили пропилеи, ротонду, центральную лестницу и 28 малых лестниц. В обновленном парке появились плоскостной фонтан, скейт-парк, высажены 13 тысяч растений, для ухода за которыми проложен современный поливочный водопровод. Работы выполнены в рамках масштабного обновления Центральной набережной, которое состоялось впервые со времен ее возведения в 1952 году.