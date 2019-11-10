Общество

«Все твои трещинки»: в Волгограде строителей заставили вернуться на сделанные к ЧМ-2018 дороги

Общество 10.11.2019 16:05
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10.11.2019 16:05


Компанию «Транссервис» обязали устранить дефекты на восьми дорогах, которые были отремонтированы в Волгограде к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, с исками к фирме обратились комитет транспорта и дорожного хозяйства и муниципальное учреждение Комдорстрой. В результате иски были объединены в одно производство. Чиновники обнаружили многочисленные  дефекты на шоссе Авиаторов, на улице Краснознаменской (от ресторана «Маяк» до улицы Глубокоовражной, на Третьей продольной магистрали (от ул. Менделеева до ул. Неждановой), на улицах Чистоозерной, Ватутина, Николая Отрады, на Богунской (от ул. Гончарова до ул. Араратской), на Стальной, на набережной 62-ой армии от Краснознаменской к дороге на паромную  переправу). Самые многочисленные повреждения зафиксированы  на шоссе Авиаторов. Компания должна будет провести санацию трещин на определенных участках, устранить деформацию бетонного, асфальтового и тротуарного покрытия, восстановить бортовой камень, провести покраску ростверка и т.д. На других улицах в определенных местах также обнаружились трещины, ямы, разрушение асфальтового слоя и отсутствие решеток на ливневках. 
Напомним, компания «Транссервис» около двух лет назад получила крупные заказы на ремонт основных трасс Волгограда. Например, она  доделывали работу на шоссе Авиаторов вместо компании «Дорстройсервис», которую фактически вынудили уйти с объекта. А в  Волжском эта фирма выполнила капитальный ремонт объездной дороги. Теперь «Транссервис» должен будет устранить выявленные на дорогах дефекты в рамках гарантийного ремонта после вступления в законную силу решения суда. Однако известно, что компания с апреля этого года проходит процедуру банкротства. 

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