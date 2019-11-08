Телеком

Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»

Телеком 08.11.2019 15:39
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08.11.2019 15:39


ПАО «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU.РФ сообщают о начале VIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им». Турнирный модуль с заданиями, посвященными доменной индустрии и 25-летию национального домена .RU, доступен на сайте проекта до 28 ноября, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Для участия в чемпионате зарегистрировалось рекордное количество конкурсантов: 17,5 тысяч ребят из большинства регионов России — крупных и небольших городов, деревень и сел. В индивидуальном зачете примут участие 12,5 тысяч школьников и студентов младше 18 лет, еще 5 тысяч человек объединились в 943 команды. Участники чемпионата в течение 60 минут будут выполнить задания разного уровня сложности.
Подготовка к соревнованиям проводилась на страницах социальных сетей в официальных сообществах проекта «Изучи интернет — управляй им». Справочные материалы доступны в группах в Facebook и «ВКонтакте» по хештегу#интернет чемпионат_2019_подготовка.
Итоги чемпионата будут подведены 5 декабря 2019 года. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы:
1 место: cмарт-часы My Kronoz ZeRound 2 HR Elite;
2 место: смартфон Samsung Galaxy A10;
3 место: 3D-ручка XEON Funtastique RP800A.
Участники, которые займут места в первой десятке, получат поощрительные призы. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.
Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет — управляй им!», главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Проект в 2012 году запустили «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ.Чемпионат проводят «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке «Лаборатории Касперского» и компании REG.RU.

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