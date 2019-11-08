Общество 08.11.2019 13:37
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08.11.2019 13:37
Технические работы по изменению настроек передающего оборудования пройдут в Волгоградской области в ночь с 11 на 12 ноября. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сигнал начнет транслироваться с измененными параметрами, что может привести к сбою настроек на некоторых моделях приемников. Работы проводятся в связи с изменением параметров телевещания. Так, с 29 ноября в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения программам региональных телеканалов будет выделено по 5 часов в день.
В случае возникновения помех провести перенастройку телеканалов несложно – это можно сделать вручную или в автоматическом режиме. Восстановить настройки телевизора помогут и волонтеры. В регионе продолжает работать бесплатная горячая линия 8-800-302-66-22. В регионе уже обеспечена возможность приема 20 телеканалов в цифровом качестве, а с 29 ноября программы еще одного регионального телеканала в формате врезок начнут транслироваться на федеральном канале.
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