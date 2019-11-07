В Волгограде завершилась реализация трех проектов-победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»





В микрорайоне Спартановка волонтеры и сотрудники ЗАГСа посадили перед дворцом бракосочетания розы и кусты можжевельника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, центром композиции стала инсталляция «Соединяя сердца». По словам авторов проекта, зеленый уголок у ЗАГСа будет радовать не только новобрачных, но и всех горожан.





Более 40 жителей ТОСа «Фаворит» благоустроили детскую площадку. На деньги гранта они закупили 25 туй и 24 казацких можжевельника. Высадка растений прошла в праздничной обстановке с веселыми конкурсами и викторинами.





К 70-летию кинотеатра «Ударник» участники молодежных объединений, студенты института искусств и культуры превратили прилегающую территорию в сказочное пространство с аллеей из мультипликационных персонажей, неведомыми дорожками, и волшебным колодцем. Серый бетонный забор они украсили яркими сказочными сюжетами, а вдоль него посадили хризантемы, барбарис и можжевельник.





«Здесь маленькие зрители смогут приобщиться к добрым сказкам и начнут своё путешествие в мир большого кино, а их мамы и папы снова окунутся в свое счастливое детство», - отметила директор кинотеатра Лариса Клейменова.



