Общество

В Волгограде завершилась реализация трех проектов-победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»

Общество 07.11.2019 16:05
371 0
07.11.2019 16:05


В микрорайоне Спартановка волонтеры и сотрудники ЗАГСа посадили перед дворцом бракосочетания розы и кусты можжевельника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, центром композиции стала инсталляция «Соединяя сердца». По словам авторов проекта, зеленый уголок у  ЗАГСа  будет радовать не только новобрачных, но и всех горожан.

Более 40 жителей ТОСа «Фаворит» благоустроили детскую площадку. На деньги гранта они закупили 25 туй и 24 казацких можжевельника. Высадка растений прошла в праздничной обстановке с веселыми конкурсами и викторинами. 

К 70-летию кинотеатра «Ударник» участники молодежных объединений, студенты института искусств и культуры превратили прилегающую территорию в сказочное пространство с аллеей из мультипликационных персонажей, неведомыми дорожками, и волшебным колодцем. Серый бетонный забор они украсили яркими сказочными сюжетами, а вдоль него посадили хризантемы, барбарис и можжевельник. 

«Здесь маленькие зрители смогут приобщиться к добрым сказкам и начнут своё путешествие в мир большого кино, а их мамы и папы снова окунутся в свое счастливое детство», - отметила директор кинотеатра Лариса Клейменова.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Фантазии главы Краснослободска Волгоградской области при увольнении заместителя не оценили в суде
20.10.2019 21:02
48099 127
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты
09.10.2019 13:58
32460 40
Газовики заплатят волгоградской пенсионерке за месяц жизни без плиты из-за «плохих соседей»
23.10.2019 07:06
22200 19
Общество
07.11.2019 18:01
Общество 07.11.2019 18:01
3078 5 Обсудить

0
Далее
Общество
07.11.2019 17:26
Общество 07.11.2019 17:26
4630 1 Обсудить

0
Далее
Общество
07.11.2019 15:02
Общество 07.11.2019 15:02
6731 17 Обсудить

0
Далее
Общество
07.11.2019 12:17
Общество 07.11.2019 12:17
1811 1 Обсудить

0
Далее
Общество
07.11.2019 11:47
Общество 07.11.2019 11:47
20193 23 Обсудить

0
Далее
Общество
07.11.2019 08:56
Общество 07.11.2019 08:56
1164 24 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 16:07
Общество 06.11.2019 16:07
1331 0 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 16:02
Общество 06.11.2019 16:02
11405 24 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 15:00
Общество 06.11.2019 15:00
1389 3 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 14:09
Общество 06.11.2019 14:09
781 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 13:28
Общество 06.11.2019 13:28
1025 6 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 12:22
Общество 06.11.2019 12:22
15941 44 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 10:53
Общество 06.11.2019 10:53
7237 1 Обсудить

0
Далее
Общество
06.11.2019 10:03
Общество 06.11.2019 10:03
2942 12 Обсудить

0
Далее
Общество
05.11.2019 17:34
Общество 05.11.2019 17:34
2025 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:01
"Нет у революции конца": волгоградские коммунисты по традиции устремились к ЛенинуСмотреть фотографии
17:26
Квартир нет: комитет строительства Волгоградской области погряз в штрафах за неисполнение решений судаСмотреть фотографии
17:15
У жителя Волгограда приставы забрали Bentley за долг в 160 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:59
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT® — только в Wink на UFC ТВСмотреть фотографии
16:40
"Год скостили": экс-судья из Волгоградской области поедет в колонию за гибель двух братьевСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде завершилась реализация трех проектов-победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»Смотреть фотографии
15:25
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТССмотреть фотографии
15:02
Волгоградцев «нагрели» на 120 миллионов рублей в платежках ЖКХСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом селянин избил жену черенком, затем помирился и бросил в лесуСмотреть фотографии
14:26
В Волгоградской области конкурсный управляющий кооператива-банкрота копил долги по зарплатеСмотреть фотографии
13:22
В здании Росреестра у жителя Волгограда «отжали» квартируСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде «красный день календаря» вдохновил оппозиционеров на пикетСмотреть фотографии
12:35
На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изысканияСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде жильцы многоэтажки выжили антикафе с чердакаСмотреть фотографии
11:47
Аллею Героев в Волгограде ждут переменыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
Власти поселка под Волгоградом не смогли решить мусорную проблему без судаСмотреть фотографии
11:08
Волгоградская область реально отстала по зарплатам в ЮФОСмотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области для Среднеахтубинского района нашелся временный главаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде водитель маршрутки врезался на "красный": трое в больницеСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде разбираются с парой извращенцев, которые под угрозой топора насиловали юношейСмотреть фотографии
08:56
Волгоградские коммунисты пройдут красным маршем в честь революцииСмотреть фотографии
21:52
Компания по переработке металлов «темнила» в Светлоярском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:13
"Труба по всем фронтам": чиновники объяснили желание волгоградцев "валить" из регионаСмотреть фотографии
16:47
Сотрудники «Ростелекома» названы лучшими специалистами в Евразии по созданию оптической инфраструктуры связиСмотреть фотографии
16:07
«Котельниково – Земля Героев» заявила о себе на международном форумеСмотреть фотографии
16:02
Покрашенные к ЧМ-2018 пятиэтажки в Волгограде облезли в третий разСмотреть фотографии
15:00
К 90-летию Александры Пахмутовой в Волгограде высадили саженцы-гигантыСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде на митинг из-за невыполненных обещаний обладминистрации выходят 150 обманутых дольщиков Смотреть фотографии
13:28
"Жизнь не сахар": в Волгоградской области диабетику не выдавали бесплатные лекарстваСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде грабители совершили неудачную попытку "распотрошить" банкоматыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 