В Волгограде завершилась реализация трех проектов-победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна»
Общество 07.11.2019 16:05
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07.11.2019 16:05
В микрорайоне Спартановка волонтеры и сотрудники ЗАГСа посадили перед дворцом бракосочетания розы и кусты можжевельника. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, центром композиции стала инсталляция «Соединяя сердца». По словам авторов проекта, зеленый уголок у ЗАГСа будет радовать не только новобрачных, но и всех горожан.
Более 40 жителей ТОСа «Фаворит» благоустроили детскую площадку. На деньги гранта они закупили 25 туй и 24 казацких можжевельника. Высадка растений прошла в праздничной обстановке с веселыми конкурсами и викторинами.
К 70-летию кинотеатра «Ударник» участники молодежных объединений, студенты института искусств и культуры превратили прилегающую территорию в сказочное пространство с аллеей из мультипликационных персонажей, неведомыми дорожками, и волшебным колодцем. Серый бетонный забор они украсили яркими сказочными сюжетами, а вдоль него посадили хризантемы, барбарис и можжевельник.
«Здесь маленькие зрители смогут приобщиться к добрым сказкам и начнут своё путешествие в мир большого кино, а их мамы и папы снова окунутся в свое счастливое детство», - отметила директор кинотеатра Лариса Клейменова.
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