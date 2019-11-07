Общество

Волгоградские коммунисты пройдут красным маршем в честь революции

Общество 07.11.2019 08:56
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07.11.2019 08:56


Волгоградские коммунисты традиционно отметят очередную годовщину революции маршем и митингом в центре города. Как сообщили ИА «Высота 102» в Сталинградском обкоме, шествие начнется в 15-00 около памятника мирному населению, а закончится марш у памятника Ленина, где в 16-00 начнется митинг. Накануне волгоградские коммунисты вышли с плакатами-«напоминалками» на улицы города, чтобы заставить вспомнить забывчивых о том, какая дата отмечается 7 ноября. 
Напомним, сегодня 102-ая годовщина Великой октябрьской социалистической революции. Сегодня в музее "Россия - моя история" в  Волгограде пройдет дискуссия о роли революции в истории России, и ее критики и сторонники обменяются аргументами. В Москве в этот день состоится военный парад на Красной площади. 

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