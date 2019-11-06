Покрашенные к ЧМ-2018 пятиэтажки в Волгограде облезли в третий раз





Фасады наспех отштукатуренных и покрашенных к ЧМ-2018 многоэтажек, расположенных у стадиона "Волгоград Арена", снова облезли. Как сообщает ИА "Высота 102", штукатурный слой цокольной части зданий опять встал "шубой" и начал отваливаться, обнажая старую зеленую краску.





Отметим, что происходит это уже в третий раз. Впервые дефекты на домах, обновленных за счет средств муниципального бюджета, появились через три месяца после окончания чемпионата мира по футболу. Тогда огрехи спешно устранили, но уже весной текущего года фасады снова облупились. На объекты во второй раз призвали подрядчиков, которые должны были за свой счет убрать дефекты с фасадов. Однако и этого ремонта хватило ненадолго.









Напомним, хрущёвки вблизи "Волгоград Арены" весной 2018 года облагородили лишь частично: покрасили полностью только парадные стены, выходящие на проезжую часть. Фасады со стороны дворов остались нетронутыми. Такими они и стоят до сих пор.



