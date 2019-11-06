К 90-летию Александры Пахмутовой в Волгограде высадили саженцы-гиганты





Первую партию саженцев деревьев лиственных и хвойных пород высотой от 2,5 до 5,5 метра высадили вдоль пешеходных тропинок сквера имени композитора Александры Пахмутовой. Помимо кленов и лип новый сквер украсят ивы, ель сербская, рябина и другие породы деревьев и кустарников, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.









Всего на территории правого склона реки Царицы в дополнение к существующим появятся порядка 700 деревьев, свыше 1000 кустарников. Черемуху, липы, пузыреплодник дополнят рябина обыкновенная плакучая, аллея из багряника, кусты можжевельника, дерен. Ели агрономы высадят в сочетании с яркими кустами барбариса красного и бордового цветов, бересклета крылатого.









Помимо этого на правом склоне будут посеяны семена газонных трав на площади порядка 20 тысяч квадратных метров и уложено столько же рулонного газона. Для ухода за зелеными насаждениями подрядная организация монтирует автоматический поливочный водопровод общей протяженностью 40 тысяч погонных метров.

Кроме этого на обновленной территории бригады установят 275 светодиодных светильников, а для обеспечения общественного порядка смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. На завершающем этапе рабочие смонтируют беседки с навесами, расставят урны и лавочки - часть скамеек будет иметь необычную форму, повторяя изгибы дорожек.









Напомним, сквер имени композитора Александры Пахмутовой стали благоустраивать в этом году. Отличительная особенность этого места отдыха – так называемые «музыкальные» дорожки, имитирующие клавиши фортепиано. На днях Александре Пахмутовой, которая 9 ноября отметит 90-летие, было присвоено звание Почетного гражданина Волгоградской области. Также она является Почетным гражданином города-героя Волгограда.











