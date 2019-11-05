Прокуроры нашли «черные дыры» в благоустройстве районов Волгоградской области





Муниципальные программы благоустройства в Волгоградской области проверила прокуратура. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, отдельные нарушения выявлены при формировании и реализации указанных программ.

Так, прокурорами Быковского и Калачевского районов области, Дзержинского, Кировского, Краснооктябрьского, Тракторозаводского и Советского районов Волгограда выявлены случаи несоблюдения сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактами, несвоевременной оплаты выполненных работ.

Пресечен факт искусственного дробления контрактов путем заключения двух договоров на выполнение одних и тех же работ по благоустройству центральной части села Путь Ильича в Ильичевском сельском поселении Николаевского муниципального района. За несоблюдение требований законодательства о контрактной системе глава администрации поселения привлечен к административной ответственности.

В Серафимовичском и Чернышковском районах установлены нарушения законодательства, регламентирующего вопросы раскрытия информации при внесении изменений в муниципальные программы благоустройства. Виновные лица наказаны. Прокуратурой Котовского района в администрацию Котово внесено представление в связи с неопределением в муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского поселения г. Котово на 2018-2022 годы» форм участия, а также условий о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству.

Отмечается, что для устранения нарушений принят комплекс мер прокурорского реагирования.



