Общество

Александру Пахмутову хотят сделать Почетным гражданином Волгоградской области

Общество 29.10.2019 10:13
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29.10.2019 10:13



В этом доме культуры часто выступала Александра Пахмутова. 
Соответствующий проект внесен в Волгоградскую областную думу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном парламенте, документ подготовлен управлением по вопросам государственной службы и кадров аппарата губернатора Волгоградской области. Александре Николаевне Пахмутовой, композитору и народному  артисту СССР, хотят присвоить звание Почетного гражданина Волгоградской области за большой вклад в развитие Волгоградской области. 
Родина Александры Пахмутовой – Бекетовка в Кировском районе Волгограда, которую она называет "славной и маленькой". Раньше она часто приезжала в поселок и выступала перед жителями в ДК им. Кирова. Сегодня этот дом культуры – объект культурного наследия регионального значения – разрушается и уже много лет не функционирует. 
Недавно Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, премии Ленинского комсомола, Национальной российской музыкальной премии «Овация», Почетный гражданин Волгограда Александра Пахмутова отметила 85-летие.  Звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда" присвоено Александре Николаевне в 1993 году за выдающиеся заслуги в области музыкального искусства, значительный творческий вклад, получивший признание волгоградцев и всей России. В Волгограде уже много лет проводится «Детская творческая неделя на родине Пахмутовой», которую курирует композитор. Кроме того, в течение многих лет она  - председатель Всесоюзной комиссии массовых музыкальных жанров. А еще её именем названа  малая планета № 1889, открытая крымскими астрономами. Волгоградцы гордятся своей землячкой, произведения которой любимы не одним поколением не только волгоградцев, но и граждан всей страны. Всенародную славу ей принесли песни, написанные на стихи ее мужа Николая Добронравова «Беловежская пуща» и «Геологи», «Герои спорта» и «До свиданья, Москва!», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и «Знаете, каким он парнем был», «И вновь продолжается бой» и «Горячий снег», «Как молоды мы были» и «Команда молодости нашей», «Надежда» и «Мелодия». Есть у нее и песня о малой родине - она называется «Где-то под Бекетовкой».Александра Пахмутова — обладатель двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, и многих других.

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