В Волгограде рецидивист украл из офиса в ТРЦ сейф с миллионом рублей

Расследования 28.10.2019 09:09
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28.10.2019 09:09
Миллион рублей вынес в хозяйственной сумке из офиса, расположенного в здании торгово-развлекательного комплекса в Волгограде, человек в медицинской маске. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, подозреваемый в совершении этого преступления, которое было неделю назад, задержан при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.
Установлено, что 14 октября путем подбора ключа он проник в помещение коммерческой организации. Сработала кнопка тревожной сигнализации, и на место прибыл сотрудник частного охранного предприятия, которая застала злоумышленника на месте преступления. Однако мужчина ввел женщину-охранника в заблуждение, представившись работником данного офиса. А медицинскую маску на лице он объяснил простудным заболеванием. После ухода сотрудника ЧОП злоумышленник похитил сейф с наличностью в сумме около 1 миллиона рублей и вынес его в хозяйственной сумке.
Подозреваемого задержали накануне на автомойке в Дзержинском районе. Им оказался ранее судимый за разбой 54-летний волгоградец. Он помещен под стражу. Местонахождение похищенных денег устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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