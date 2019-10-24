В Волгограде дам-лжериэлторов осудили за мошенничество на 39 миллионов





42-летняя Ирина Ирикинова и 27-летняя Ольга Аржанова признаны виновными в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По информации старшего помощника прокурора области Оксаны Чередининой, с учетом мнения государственного обвинения суд приговорил Ирину Ирикинову к 6 годам лишения свободы, Ольгу Аржанову – к 5 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания обеим осужденным назначены штрафы в размере 500 тысяч рублей каждой.

Как сообщает ИА «Высота 102», приговор вынес Дзержинский районный суда Волгограда. Установлено, что сообщницы в период с 2015 по 2017 годы под видом оказания риэлтерских услуг привлекали денежные средства от населения якобы для приобретения квартир по низкой стоимости. Они сообщали гражданам, что снижение стоимости жилья будет возможно, в том числе, за счет государственных программ. Для получения так называемых «муниципальных» квартир лжериэлторы предлагали внести часть денежных средств, по их словам, предназначавшихся для дальнейшей передачи сотрудникам органов местного самоуправления. После получения согласия, с гражданином заключался предварительный договор купли-продажи квартиры, который в установленном законодательством порядке не регистрировался.

В дальнейшем сообщницами демонстрировались фотографии различных квартир, взятые из интернета, после чего люди передавали им денежные средства.

При этом женщины достоверно осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств, поскольку фактически поиском жилья не занимались, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Таким способом Ирикиновой и Аржановой удалось получить от 77 граждан более 39 млн рублей. Вину в содеянном они полностью признали.

Расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Приговор в законную силу не вступил.



