



Камышинские полицейские нашли заблудившегося в лесу мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около 16-00 час. в городской отдел полиции обратилась 69-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что утром с родными она отправилась за грибами в лес возле села Петрунино. Договорившись о встрече в полдень, они разошлись в разные стороны. Однако к месту сбора в обозначенное время 63-летний брат женщины не вышел. В течение нескольких часов родственники пытались самостоятельно отыскать пропавшего, однако результата это не принесло, в связи с чем они решили обратиться за помощью к полицейским. После поступления заявления личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» приступил к незамедлительным поискам, были сформированы несколько десятков групп. К полицейским присоединились местные жители, фермеры и охотники. Уже ночью в 15 км. от места сбора грибников полицейские со служебными собаками обнаружили пропавшего в кустах. Мужчина сбился с пути, заблудился и уже планировал ночевать в лесу. Пенсионер был доставлен к родственникам. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.



