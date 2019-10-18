Общество

Ушел в офлайн: строительство Александро-Невского собора в Волгограде больше не транслируют

Общество 18.10.2019 14:06
3817 10
18.10.2019 14:06


Строительство храма Александра Невского, который возводится на главной площади в Волгограде к 800-летию святого, увидеть в реальном времени больше не представляется возможным. Как сообщает ИА "Высота 102", онлайн трансляция "стройки века" на сайте www.sobor-aleksandra-nevskogo.ru с недавнего времени не ведется: вместо цветной картинки посетители странички видят черный экран с надписью следующего содержания: "Камера не доступна. Возможно, владелец камеры ограничил доступ к ней". 

Отметим, что за ходом строительства огромного собора, который возводится в самом центре города-героя, как сообщается, на добровольные пожертвования, можно было наблюдать в реальном времени с лета 2016 года. Именно тогда, напомним, в затрибунной части площади Павших борцов началось возведение храма.

Сейчас стройка кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 60 метров находится в финальной стадии: остались последние штрихи до установки главного купола весом 41 тонна. Напомним, что сделали его в Волгодонске. Сейчас купол, который состоит из трех десятков секций, собирают, чтобы комиссия из Волгограда смогла оценить и принять работу. Затем его разберут и доставят в город-герой. Произойдет это, как планируется, в ноябре. Затем огромный купол смонтируют уже на храме. Ожидается, что до конца года эта работа будет завершена. Можно предположить, что в связи с грядущим завершением стройки онлайн трансляцию отключили досрочно.

Напомним, открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
«Сформулируйте яснее»: волгоградец озадачил суд иском на 600 триллионов рублей
30.09.2019 15:34
32156 10
В Волгограде кредитный кооператив беглого экс-депутата Госдумы вступил в финальную стадию банкротства
22.09.2019 09:20
27253 0
«Заходите!»: Дмитрий Медведев пообещал губернатору Волгоградской области поддержку в реализации проекта мечты
09.10.2019 13:58
29665 40
Общество
18.10.2019 17:01
Общество 18.10.2019 17:01
11783 17 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 14:42
Общество 18.10.2019 14:42
5097 5 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 11:43
Общество 18.10.2019 11:43
514 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 10:30
Общество 18.10.2019 10:30
14875 21 Обсудить

0
Далее
Общество
18.10.2019 10:06
Общество 18.10.2019 10:06
612 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.10.2019 18:07
Общество 17.10.2019 18:07
992 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.10.2019 12:44
Общество 17.10.2019 12:44
2290 2 Обсудить

0
Далее
Общество
16.10.2019 14:00
Общество 16.10.2019 14:00
11035 30 Обсудить

0
Далее
Общество
16.10.2019 13:05
Общество 16.10.2019 13:05
13090 5 Обсудить

0
Далее
Общество
16.10.2019 11:52
Общество 16.10.2019 11:52
8360 11 Обсудить

0
Далее
Общество
15.10.2019 14:50
Общество 15.10.2019 14:50
6367 11 Обсудить

0
Далее
Общество
15.10.2019 14:12
Общество 15.10.2019 14:12
2334 18 Обсудить

0
Далее
Общество
15.10.2019 13:10
Общество 15.10.2019 13:10
736 0 Обсудить

0
Далее
Общество
15.10.2019 12:14
Общество 15.10.2019 12:14
17901 17 Обсудить

0
Далее
Общество
14.10.2019 17:20
Общество 14.10.2019 17:20
10686 10 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:39
Смотрите, кто пришел: губернатор Волгоградской области назначил еще одного заместителяСмотреть фотографии
17:13
На проспекте Ленина в Волгограде легковушка снесла металлическое ограждениеСмотреть фотографии
17:01
«Осень, ты меня волнуешь»: главные героини бабьего лета в Волгограде (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
16:51
Волгоградский суд отправил фермера из Михайловки в колонию общего режимаСмотреть фотографии
16:20
Глава района в Волгоградской области стал новым заместителем губернатораСмотреть фотографии
15:58
Задержанный в Португалии волгоградец идет под суд за похищение человекаСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде призывников по традиции зарядили патриотизмомСмотреть фотографии
14:06
Ушел в офлайн: строительство Александро-Невского собора в Волгограде больше не транслируютСмотреть фотографии
13:46
Под Волгоградом спустя 15 лет после преступления задержали опасного подозреваемогоСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области неудовлетворенный супруг пытался сжечь жену на работеСмотреть фотографии
11:43
«Котельниково – Земля Героев» принимает поздравленияСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде за поджог машины соперника ревнивец получил реальный тюремный срокСмотреть фотографии
10:41
Вкладывал в биткоины: под Волгоградом вынесли приговор опустошителю банковских счетовСмотреть фотографии
10:30
Жители микрорайона Комарово в Волгограде ждут не дождутся строительства школы Смотреть фотографии
10:20
«Управление отходами – Волгоград» обвинили в навязывании кабальных условий договораСмотреть фотографии
10:06
Безопасность: угарный газ - "тихий убийца"Смотреть фотографии
08:55
Грибами отравились 4 человека в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
В Волгограде ДТП с 5 машинами парализовало движение в час пикСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
Бывший главный архитектор Волгограда и Волжского задержан в КрымуСмотреть фотографии
18:07
Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
17:55
Не прошил - не прошел: в Волгограде предприниматель остался без конкурсаСмотреть фотографии
16:20
«Ростелеком» познакомил студентов с профессией в «сердце» станции связиСмотреть фотографии
16:13
Аварию в Москве с тараном такси на Porsche устроил мажор из Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградцам по-новому рассчитают плату за имущественный налогСмотреть фотографии
14:52
В ДТП у Волгоградского кардиоцентра мужчина получил черепно-мозговую травмуСмотреть фотографии
14:03
Биометрия в деле: участники Finopolis платили за кофе одним взглядомСмотреть фотографии
13:00
Волгоградские приставы официально отреагировали на скандал с «вторжением» в цеха консервного заводаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области вдовец отсудил у больницы 1 млн рублей за смерть супруги от анестезииСмотреть фотографии
12:03
Лаборанты АО «КАУСТИК» в очередной раз претендуют на призовые места в областном конкурсе профмастерстваСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде чернота из нефтепродуктов накрывает волжские берега Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 