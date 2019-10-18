



Строительство храма Александра Невского, который возводится на главной площади в Волгограде к 800-летию святого, увидеть в реальном времени больше не представляется возможным. Как сообщает ИА "Высота 102", онлайн трансляция "стройки века" на сайте www.sobor-aleksandra-nevskogo.ru с недавнего времени не ведется: вместо цветной картинки посетители странички видят черный экран с надписью следующего содержания: "Камера не доступна. Возможно, владелец камеры ограничил доступ к ней".





Отметим, что за ходом строительства огромного собора, который возводится в самом центре города-героя, как сообщается, на добровольные пожертвования, можно было наблюдать в реальном времени с лета 2016 года . Именно тогда, напомним, в затрибунной части площади Павших борцов началось возведение храма.





Сейчас стройка кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского высотой почти 60 метров находится в финальной стадии: остались последние штрихи до установки главного купола весом 41 тонна. Напомним, что сделали его в Волгодонске. Сейчас купол, который состоит из трех десятков секций, собирают, чтобы комиссия из Волгограда смогла оценить и принять работу. Затем его разберут и доставят в город-герой. Произойдет это, как планируется, в ноябре. Затем огромный купол смонтируют уже на храме. Ожидается, что до конца года эта работа будет завершена. Можно предположить, что в связи с грядущим завершением стройки онлайн трансляцию отключили досрочно.





Напомним, открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. Подготовка к празднованию на всероссийском уровне ведется в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.



