Общество

«Котельниково – Земля Героев» принимает поздравления

Общество 18.10.2019 11:43
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18.10.2019 11:43


Большой праздник, посвященный Дню района, города и Дню работников сельского хозяйства, прошел в Котельниково Волгоградской области. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», все самое доброе, красивое, вкусное и целебное, чем богат Котельниковский край, было представлено в этот день на центральной площади города. Цветы, овощи, фрукты и другая продукция фермерских и крестьянских хозяйств, мед, рыба, изделия мастеров-умельцев показали трудолюбие и любовь, с которыми котельниковцы относятся к своей земле.
Насколько творческие и талантливые люди живут в Котельниково, гости могли убедиться и во время праздничной концертной программы, организованной администрацией Котельниковского района. 
Экскурс в историю устроили для участников праздника сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия», проведя для котельниковцев конкурс на знание родного края. Победители получили в подарок сувениры с логотипом бренда «Котельниково – Земля Героев». В мероприятии принял участие исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров.
«Мы все любим Котельниковскую землю, гордимся ее достижениями, культурой, историей, - отметил руководитель предприятия. -  Имена Степана Разина, Емельяна Пугачева, Александра Землянухина известны всему миру. Мы никогда не забудем подвиги героев Котельниковской операции 1942 года – ведь именно под Котельниково решилась судьба Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны. Патриотизм, гордость за своих предков, уважение к памяти героев – ценности, которые разделяют все сотрудники нашей компании. И мы хотим быть достойными подвигов наших прадедов, и строительством современного горнодобывающего предприятия вносим свой вклад в  развитие Котельниковского района, процветание Котельниковской Земли Героев».

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