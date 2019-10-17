В Волгограде вынесли приговор за оскорбления судебного пристава

Общество 17.10.2019 18:07
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17.10.2019 18:07
Наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей назначено гражданке А., которая публично оскорбила судебного пристава-исполнителя, употребляя в его адрес нецензурные слова и выражения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФССП, инцидент произошел в здании Красноармейского районного отдела УФССП России по Волгоградской области. Женщина несдержанно отреагировала на возбуждение в отношении неё исполнительного производства и снятие денежных средств с банковского счета.
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