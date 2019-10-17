Расследования

Жительница Волгограда идет по суд за «прокат» паспорта

Расследования 17.10.2019 16:51
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17.10.2019 16:51


28-летняя  жительница Волгограда несколько месяцев подряд предоставляла знакомой свой паспорт для регистрации фирм-однодневок. Как сообщает ИА «Высота 102», «прокат» паспорта стоил недорого - всего женщине заплатили около 20 тысяч рублей. По информации старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксаны Чередининой, владелица документа точно знала, что ее оформляют фиктивным руководителем в организациях, данные которых использовались для «серых» финансовых операций.  Теперь дама, не дорожившая паспортом, обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений - предоставление документа, удостоверяющего личность и выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Вину в инкриминируемых деяниях волгоградка полностью признала.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 136 Волгоградской области.

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