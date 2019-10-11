Сбербанк принял участие в обсуждении перспектив развития российских регионов на агропромышленной выставке «Золотая осень»
Экономика 11.10.2019 14:45
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11.10.2019 14:45
Сбербанк принял участие в панельной дискуссии и круглом столе в рамках проходящей в Москве агропромышленной выставки «Золотая осень». Банк обозначил свои подходы к программе инвестиционного развития территорий, а также участия в разработке социально-экономических региональных программ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Организатором мероприятий выступило Министерство сельского хозяйства РФ в партнерстве со Сбербанком. В дискуссиях участвовали руководители финансовых и экономических служб органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, а также представители бизнес-структур.
Комплексное развитие регионов становится одним из важнейших приоритетов национальной экономики. Задача, стоящая перед АПК, нетривиальна: к 2024 году в отрасль должно инвестироваться около 822 млрд рублей, что означает рост на 73%. Сбербанк выступает одним из лидеров проекта, заключив уже сегодня кредитные соглашения с агропромышленными предпринимательскими структурами на сумму более 600 млрд рублей.
Особое внимание банк уделяет малому и среднему бизнесу, переводя операции в онлайн-режим. Время, которое организация потратит в Сбербанк Бизнес Онлайн с момента подачи заявки до подписания кредитного соглашения, занимает около семи минут. Банк намерен интенсифицировать сотрудничество в сфере АПК прежде всего за счет развития цифровых технологий.
Татьяна Крейтор, исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:
«В каждом территориальном банке Сбербанка есть продуктовые команды, специализирующиеся на обслуживании предприятий АПК. У нас есть успешный опыт, мы понимаем, что нашим заемщикам нужно приобретать сегодня и сейчас. Сегодня необходимо работать на основе принципов коллаборации в едином информационном поле с федеральной властью, в данном случае с Минсельхозом, региональными администрациями и бизнесом, оценивая инвестиционные проекты комплексно, с учетом производительности соседских регионов, факторов риска, рентабельности логистических цепочек».
В дискуссиях участвовали руководители финансовых и экономических служб органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, а также представители бизнес-структур. Поволжский банк Сбербанка на мероприятии представили Управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева и заместитель Управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Сергей Вяткин.
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