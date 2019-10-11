



Сбербанк принял участие в панельной дискуссии и круглом столе в рамках проходящей в Москве агропромышленной выставки «Золотая осень». Банк обозначил свои подходы к программе инвестиционного развития территорий, а также участия в разработке социально-экономических региональных программ, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

Организатором мероприятий выступило Министерство сельского хозяйства РФ в партнерстве со Сбербанком. В дискуссиях участвовали руководители финансовых и экономических служб органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, а также представители бизнес-структур.

Комплексное развитие регионов становится одним из важнейших приоритетов национальной экономики. Задача, стоящая перед АПК, нетривиальна: к 2024 году в отрасль должно инвестироваться около 822 млрд рублей, что означает рост на 73%. Сбербанк выступает одним из лидеров проекта, заключив уже сегодня кредитные соглашения с агропромышленными предпринимательскими структурами на сумму более 600 млрд рублей.

Особое внимание банк уделяет малому и среднему бизнесу, переводя операции в онлайн-режим. Время, которое организация потратит в Сбербанк Бизнес Онлайн с момента подачи заявки до подписания кредитного соглашения, занимает около семи минут. Банк намерен интенсифицировать сотрудничество в сфере АПК прежде всего за счет развития цифровых технологий.

Татьяна Крейтор, исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«В каждом территориальном банке Сбербанка есть продуктовые команды, специализирующиеся на обслуживании предприятий АПК. У нас есть успешный опыт, мы понимаем, что нашим заемщикам нужно приобретать сегодня и сейчас. Сегодня необходимо работать на основе принципов коллаборации в едином информационном поле с федеральной властью, в данном случае с Минсельхозом, региональными администрациями и бизнесом, оценивая инвестиционные проекты комплексно, с учетом производительности соседских регионов, факторов риска, рентабельности логистических цепочек».

В дискуссиях участвовали руководители финансовых и экономических служб органов управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации, а также представители бизнес-структур. Поволжский банк Сбербанка на мероприятии представили Управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева и заместитель Управляющего Волгоградским отделением Сбербанка Сергей Вяткин.