Вопросы подготовки инженеров и специалистов для «Красного Октября», а также повышения квалификации сотрудников были подняты на встрече, прошедшей на предприятии. Как сообщает ИА «Высота 102», в обсуждении приняли участие руководители профильных высших и средних учебных заведений Волгограда. Разговор начал исполнительный директор металлургического предприятия Александр Сиваков. В своем выступлении он подробно остановился на вопросе подготовки высококвалифицированных кадров и специалистов среднего специального образования для завода.
Главный сталеплавильщик «Красного Октября» Владимир Тимофеев отметил, что студентов профильных программ подготовки необходимо привлекать к практике на предприятии как можно раньше, желательно со 2 курса. Такой подход позволит к концу обучения получить специалиста, который способен анализировать, участвовать в разработке технологических процессов для «Красного Октября» и контролировать их. «Пока же выпускники вузов недостаточно подготовлены с практической точки зрения», - подчеркнул специалист.