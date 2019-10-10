Экономика

В Волгограде «Красный Октябрь» начинает охоту за кадрами с золотыми руками и светлыми головами

Экономика 10.10.2019 07:00
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10.10.2019 07:00

 
Вопросы подготовки инженеров и специалистов для «Красного Октября»,  а также повышения квалификации сотрудников были подняты на встрече, прошедшей на предприятии. Как сообщает ИА «Высота 102», в обсуждении приняли участие руководители  профильных высших и средних учебных заведений Волгограда. Разговор начал исполнительный директор металлургического предприятия Александр Сиваков. В своем выступлении он подробно остановился на вопросе подготовки высококвалифицированных кадров и специалистов среднего специального образования для завода. 

«В настоящее время «Красный Октябрь» плотно взаимодействует с волгоградскими вузами и ссузами, но нам хотелось бы расширить рамки этого сотрудничества. По данным исследования крупнейших рекрутинговых платформ, проведенного в августе этого года, Волгоград вошел в топ-10 регионов страны, которые остро нуждаются в рабочих специалистах (12 из 15 дефицитный категорий). Сегодня в значительной мере ощущается нехватка рабочих кадров, таких как машинисты мостовых кранов, экскаваторщиков. Мы заинтересованы в молодых кадрах, которые смогут на нашем предприятии вырасти в полноценных, высококвалифицированных руководителей. Учитывая план развития производства на «Красном Октябре», заводу нужна помощь в части организации набора и обучения студентов, которые в будущем смогут трудиться на нашем предприятии.
Главный сталеплавильщик «Красного Октября» Владимир Тимофеев отметил, что студентов профильных программ подготовки необходимо привлекать к практике на предприятии как можно раньше, желательно со 2 курса. Такой подход позволит к концу обучения получить специалиста, который способен анализировать, участвовать в разработке технологических процессов для «Красного Октября» и контролировать их. «Пока же выпускники вузов недостаточно подготовлены с практической точки зрения», - подчеркнул специалист. 


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