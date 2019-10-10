

Вопросы подготовки инженеров и специалистов для «Красного Октября», а также повышения квалификации сотрудников были подняты на встрече, прошедшей на предприятии. Как сообщает ИА «Высота 102», в обсуждении приняли участие руководители профильных высших и средних учебных заведений Волгограда. Разговор начал исполнительный директор металлургического предприятия Александр Сиваков. В своем выступлении он подробно остановился на вопросе подготовки высококвалифицированных кадров и специалистов среднего специального образования для завода.





«В настоящее время «Красный Октябрь» плотно взаимодействует с волгоградскими вузами и ссузами, но нам хотелось бы расширить рамки этого сотрудничества. По данным исследования крупнейших рекрутинговых платформ, проведенного в августе этого года, Волгоград вошел в топ-10 регионов страны, которые остро нуждаются в рабочих специалистах (12 из 15 дефицитный категорий). Сегодня в значительной мере ощущается нехватка рабочих кадров, таких как машинисты мостовых кранов, экскаваторщиков. Мы заинтересованы в молодых кадрах, которые смогут на нашем предприятии вырасти в полноценных, высококвалифицированных руководителей. Учитывая план развития производства на «Красном Октябре», заводу нужна помощь в части организации набора и обучения студентов, которые в будущем смогут трудиться на нашем предприятии.

Главный сталеплавильщик «Красного Октября» Владимир Тимофеев отметил, что студентов профильных программ подготовки необходимо привлекать к практике на предприятии как можно раньше, желательно со 2 курса. Такой подход позволит к концу обучения получить специалиста, который способен анализировать, участвовать в разработке технологических процессов для «Красного Октября» и контролировать их. «Пока же выпускники вузов недостаточно подготовлены с практической точки зрения», - подчеркнул специалист.







