Расследования 04.10.2019 15:34
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04.10.2019 15:34
Обвинительный приговор в отношении правозащитника Юрия Гольдера вынес сегодня Центральный районный суд Волгограда - он получил 9 лет колонии общего режима. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 53-летнего председателя «Ассоциации по защите прав потребителей» признали виновным в 16 эпизодах коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района Волгограда.
В судебном заседании установлено, что общественник в период 2012 по 2017 годы требовал от предпринимателей, занятых в сфере торговли и услуг, деньги за не проведение проверок в сфере защиты прав потребителей.
В июне 2017 года Гольдер предложил управляющему одной из гостиниц за 1 млн рублей не сообщать о выявленных нарушениях компетентным органам. При получении аванса в сумме 50 тысяч рублей активиста задержали сотрудники правоохранительных органов.
В ходе расследования уголовного дела было установлено еще 15 аналогичных эпизодов, в рамках которых фигурант получал от коммерсантов суммы в размере от 3 до 420 тысяч рублей. Между сторонами при этом заключались фиктивные договоры об оказании Гольдером бизнесменам юридических услуг.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ России, а также ОЭБ и ПК ОП-5 УМВД по г.Волгограду. Расследование проводилось СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области.
Вину в преступлениях председатель общественной организации не признал. Приговор в законную силу не вступил. Адвокат осужденного Юлия Мыйнова заявила информагентству, что приговор будет обжалован. " Никакого отношения к правосудию это решение не имеет", - отметила защитник Гольдера.
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