Общество 02.10.2019 10:53
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02.10.2019 10:53
Оперативно-профилактическая акция под названием "Нелегал" проводится в Волгоградской области с участием полиции, УФСБ, Росгвардии, Центра по противодействию экстремизму, управления уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, силовую поддержку в ходе рейдов оказывают спецподразделения полиции и Росгвардии. Так, масштабные проверки уже состоялись в Городищенском и Светлоярском районах, традиционных местах притяжения трудовых мигрантов, занятых на уборке урожая. В результате проведенных мероприятий были установлены и доставлены в отделы полиции 70 иностранных граждан, прибывших в регион из среднеазиатских республик. Административные материалы составлены в отношении 66 иностранцев за незаконное ведение трудовой деятельности, 28 человек нарушили правила въезда и режима пребывания (проживания). В отношении 7 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, судом принято решение об их выдворении за пределы государства. Устанавливаются лица, которые привлекли иностранцев к незаконной трудовой деятельности.
Аналогичные рейды будут продолжены и в других районах области.
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