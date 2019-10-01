Экономика

За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в Сочи

Экономика 01.10.2019 15:46
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01.10.2019 15:46


Суд в Волгограде наложил арест на дом и земельный участок в Сочи, которыми владеют задолжавшие крупную сумму по налогам экс-руководители благотворительного фонда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по иску прокуратуры с бывшего президента и управляющего делами благотворительного фонда решением Тракторозаводского районного суда в Волгограде взыскано более 13,6 миллиона рублей налогов, не уплаченных в бюджет. 
Установлено, что указанные лица в 2013-2015 годах получили доход от проведения фестивалей и конкурсов для детей, но от уплаты налога на прибыль и НДС уклонились. В отношении президента и управляющего делами благотворительного фонда было возбуждено уголовное дело. Однако оно было прекращено в связи с истечением сроков давности. Ущерб так и не был возмещен. Как стало известно ИА "Высота 102", решение о взыскании 13,6 миллиона рублей и ареста имущества в рамках обеспечения исполнения судебного решения принято в  отношении экс-руководителей международного благотворительного фонда "Наше будущее"  Веры Барбановой и Виктора Васькова. Рушение суда в законную силу не вступило.

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