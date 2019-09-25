Происшествия

Под Волгоградом иностранцев-нелегалов поймали за сбором лука и моркови

Происшествия 25.09.2019 10:47
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25.09.2019 10:47


Сотрудники региональной полиции и УФСБ в ходе совместного рейда задержали в Волгоградской области 77 иностранных граждан, незаконно собиравших морковь и лук на полях. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, нарушители миграционного законодательства были доставлены в отдел полиции, где в отношении задержанных составили административные материалы. Так, было установлено, что 32 иностранца нарушили правила въезда и режима пребывания (проживания). В отношении 15 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, судом принято решение об их выдворении за пределы государства. Устанавливаются лица, с нарушениями привлекшие к трудовой деятельности иностранцев.

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