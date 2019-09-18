В Волгоградской области военных заставили убраться

Общество 18.09.2019 11:51
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18.09.2019 11:51
ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства Обороны РФ исполнено предписание госжилинспекции по многоквартирному дому № 391 в п. Котлубань Городищенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, поводом для предписания стало неудовлетворительное содержание придомовой территории. В частности, территория около дома заросла сорняками, кроме того, она была захламлена мусором. Убрались военные только после вмешательства госжилинспекции.
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