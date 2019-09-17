МЧС предупредило жителей Волгоградской области об усилении ветра

Общество 17.09.2019 15:27
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17.09.2019 15:27
Усиление ветра ожидается на территории Волгоградской области сегодня ночью и завтра днем, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. По данным спасателей, порывы юго-западного ветра на территории региона днем могут достигать 23 м/сек. Ночью ожидается западный ветер 13-18 м/сек.
В условиях сильного ветра ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует соблюдать меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, необходимо исключить выход на водоёмы на маломерном судне.
При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.
Телефон пожарно-спасательной службы 101.
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