МЧС предупредило жителей Волгоградской области об усилении ветра

Усиление ветра ожидается на территории Волгоградской области сегодня ночью и завтра днем, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. По данным спасателей, порывы юго-западного ветра на территории региона днем могут достигать 23 м/сек. Ночью ожидается западный ветер 13-18 м/сек.

В условиях сильного ветра ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует соблюдать меры безопасности, при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, необходимо исключить выход на водоёмы на маломерном судне.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним, - необходимо сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.

Телефон пожарно-спасательной службы 101.



