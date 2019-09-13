После многомесячных мытарств к жителям поселка в Волгограде пришла вода





Больше года переписки с чиновниками жители поселка Водный в Волгограде могут вздохнуть спокойно: к ним пришла вода. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, в июле прошлого года горожане стали жаловаться на то, что многочисленные домовладения, школа, детский сад, летний детский оздоровительный лагерь постоянно испытывают дефицит воды, что негативно сказывается на санитарно-бытовых нуждах граждан. По итогам проведенной проверки выяснилось, что водоснабжение жителей пос. Водный осуществляется от двух подземных водозаборных скважин, одна из которых из-за ухудшения гидрологического состояния перестала функционировать. Качество воды от данных подземных источников не соответствовало требованиям санитарных норм. На основании полученной информации волгоградским Уполномоченным было предложено главе администрации Волгограда принять меры по решению вопроса полновесного водоснабжения поселка.

В результате ООО «Концессия водоснабжения» были изысканы финансовые средства для строительства новой водозаборной скважины. В настоящее время работы по строительству водозаборной скважины в поселке Водный завершены, водоснабжение нормализовано.



