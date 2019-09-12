Расследования

В Волжском на многодетную мать завели дело после падения ее ребенка с 5 этажа

Расследования 12.09.2019 15:07
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12.09.2019 15:07


Многодетную мать из Волжского подозревают в неосторожном причинении смерти своему 10-месячному сыну. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ.
По данным следствия, утром 5 сентября текущего года подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставила без присмотра своих малолетних сыновей, одному из которых три года, а второму было всего лишь 10 месяцев. При этом женщина понимала, что оба ее ребенка могут самостоятельно передвигаться по комнате, но в силу своего возраста еще не способны отдавать отчет своим действиям. В какой-то момент младший сын залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна жилища, расположенного на 5-ом этаже общежития. При падении он получил несовместимые с жизнью травмы. Мальчик скончался на месте происшествия.
Свою вину женщина полностью признала. Со слов соседей мать и отец погибшего ребенка вели асоциальный образ жизни, регулярно злоупотребляли спиртными напитками, ранее даже были лишены родительских прав в отношении своей старшей дочери. В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить, почему семья не была поставлена на специализированный учёт и не находилась под пристальным вниманием органов системы профилактики. Действиям должностных лиц, в зону ответственности которых входит выявление таких неблагополучных семей и работа с ними, будет дана правовая оценка.

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